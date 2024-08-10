С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.13 комментариев
Вильфанд предупредил жителей Дальнего Востока о подтоплениях из-за дождей
Сильные дожди, не прекращающиеся на Дальнем Востоке, ожидаются в ближайшие дни, что приведет к повышению уровней воды в реках и подтоплениям в ряде регионов.
Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, передает ТАСС.
По его словам, сильные осадки прогнозируются на юге Дальнего Востока, включая Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую область и Приморье.
«Почва уже переувлажнена, поэтому все поступающие осадки быстро попадают в русла рек, что вызывает их подъем до опасных уровней», – отметил Вильфанд.
Он также добавил, что волна половодья движется от притоков Уссури в Приморье в сторону Хабаровского края. Ожидается, что опасный уровень воды будет зафиксирован и на реке Большая Уссурка в Приморском крае.