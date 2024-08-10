Вильфанд предупредил жителей Дальнего Востока о подтоплениях из-за дождей

Tекст: Кристина Цыцура

Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, передает ТАСС.

По его словам, сильные осадки прогнозируются на юге Дальнего Востока, включая Забайкальский и Хабаровский края, Амурскую область и Приморье.

«Почва уже переувлажнена, поэтому все поступающие осадки быстро попадают в русла рек, что вызывает их подъем до опасных уровней», – отметил Вильфанд.

Он также добавил, что волна половодья движется от притоков Уссури в Приморье в сторону Хабаровского края. Ожидается, что опасный уровень воды будет зафиксирован и на реке Большая Уссурка в Приморском крае.



