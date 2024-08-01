Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Журналист Манье: Главу политбюро ХАМАС Ханию выследили через WhatsApp
Разведка Израиля смогла установить местоположение руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании с помощью мессенджера WhatsApp, заявил журналист Элайджа Манье.
Шпионское программное обеспечение, встроенное ему в телефон, попало в устройство с помощью WhatsApp, заявил Манье в соцсети X, передает «Лента.ру».
Журналист отметил, что это ПО может быть аналогом Pegasus, которого разработала израильская фирма киберразведки NSO Group. Программа позволяла следить за целью в реальном времени и обеспечивать точное наведение. Так израильские спецслужбы установили точное место, где находился Хании.
Перед ударом политик разговаривал по телефону с сыном, добавил Манье.
В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.
По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.