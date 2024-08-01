Журналист Манье: Главу политбюро ХАМАС Ханию выследили через WhatsApp

Tекст: Алексей Дегтярев

Шпионское программное обеспечение, встроенное ему в телефон, попало в устройство с помощью WhatsApp, заявил Манье в соцсети X, передает «Лента.ру».

Журналист отметил, что это ПО может быть аналогом Pegasus, которого разработала израильская фирма киберразведки NSO Group. Программа позволяла следить за целью в реальном времени и обеспечивать точное наведение. Так израильские спецслужбы установили точное место, где находился Хании.

Перед ударом политик разговаривал по телефону с сыном, добавил Манье.

В Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. СМИ заявляли, что Иран после этого якобы запланировал нанести прямой удар по Израилю.

По данным СМИ, ракету по Хании запустили с территории иностранного государства.