В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится о награждении посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича – директора центра управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт Внуково», город Москва, передает ТАСС.
Напомним, Николаенков пытался обезвредить террориста, когда тот перезаряжал автомат, но был убит выстрелом его сообщника.
Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.