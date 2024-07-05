  • Новость часаПутин объяснил нежелание Киева прекращать огонь
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    НАТО возвращается к старым военным планам борьбы с Россией
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    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

    3 комментария
    5 июля 2024, 17:04 • Новости дня

    Роскосмос опубликовал снимок подходящего к Москве урагана

    Роскосмос опубликовал снимок подходящего к Москве урагана
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Москву в пятницу надвигается ураган, мониторинг его прохождения опубликовал Роскосмос.

    Спутниковый снимок сделан космическим аппаратом «Метеор-М». Специалисты Роскосмоса в Telegram-канале сообщили, что прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, мощный ливень с градом и грозами.

    Ураганный ветер уже зафиксировали в западном Подмосковье, он стихнет к 2-3 часам ночи.

    Ранее о резкой смене погоды в Москве горожан предупреждал мэр столицы Сергей Собянин.

    4 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского актера Ханумака с Украины

    СМИ сообщили о бегстве друга Зеленского с Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер из студии «Квартал 95» и близкий друг украинского лидера Владимира Зеленского Руслан Ханумак сбежал с Украины в США, пишут украинские СМИ.

    По данным журналистов, Ханумак покинул Украину, будучи военнообязанным, и отправился к сыну в США, передает «Московский комсомолец».

    Актер заявил, что согласен быть «предателем в глазах многих» ради того, чтобы «сын рос с отцом».

    Аналитики считают, что отъезду Ханумака с Украины мог поспособствовать лично Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, чтобы «старый друг мог устроить себе нормальную жизнь».

    Ранее сообщалось, что родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот.

    Коментарии (24)
    4 июля 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин рассказал о просьбе Запада прекратить огонь на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад попросил Москву прекратить огонь для заключения мирного соглашения, когда российская армия была у Киева в 2022 году, Россия согласилась и в итоге была обманута, заявил президент России Владимир Путин.

    «Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали», – сказал российский лидер журналистам, передает РИА «Новости».

    В итоге российская сторона в очередной раз была обманута, заявил Путин. «Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это. И опять столкнулись с обманом. Договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку, так было неоднократно», – сказал он.

    Ранее Путин назвал условие для прекращения огня на Украине.

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    4 июля 2024, 20:36 • Новости дня
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    Генерал морской пехоты США в отставке умер после поездки на Украину
    @ James Guillory/U.S. Marine Corps

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал морской пехоты США в отставке Уильям Маллен скоропостижно скончался в учебном центре Twentynine Palms, штат Калифорния, после поездки на Украину, сообщили СМИ.

    Как пишет Military Times, генерал Маллен ушел в отставку в 2020 году с должности командующего по подготовке кадров и образованию. Недавно он посетил Украину, где консультировал украинских военных по вопросам подготовки, передает «Московский комсомолец».

    Маллен обладал богатым военным опытом. Он командовал батальоном в Ираке с 2005 по 2007 год.

    В ходе своей последней командировки на Украину генерал Маллен встречался с представителями министерства обороны Украины и делился опытом в области разработки учебных программ для военных. Он также участвовал в пересмотре и оптимизации программ обучения для украинских офицеров.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах погиб наемник из Швеции Даниэль Нистрем.

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    5 июля 2024, 04:57 • Новости дня
    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной

    Президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной

    Байден во время интервью назвал себя чернокожей женщиной
    @ Yuri Gripas/Consolidated News/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Во время интервью на радиостанции президент США Джо Байден допустил оговорку и назвал себя чернокожей женщиной.

    «Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной и служить вместе с чернокожим президентом», - сказал Байден в интервью радиостанции WURD, имея в виду свою работу вице-президентом в период администрации Барака Обамы, передает ТАСС.

    Напомним, накануне американский президент признался, что во время теледебатов с Дональдом Трампом «облажался».


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    4 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян

    Чехия решила больше не признавать небиометрические паспорта граждан РФ

    Чехия выдвинула новые требования к паспортам россиян
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Чехия с 3 июля перестала признавать небиометрические паспорта граждан Российской Федерации, и владельцам таких паспортов запрещено находиться на территории республики, передает издание Ceske noviny со ссылкой на распоряжение руководства МИД.

    В ходе заседания компетентного органа Европейского союза МИД Чехии также обратился к другим государствам с призывом действовать по аналогичному принципу, отмечает издание, передает РИА «Новости».

    Представитель МИД Чехии Мариана Вернерова отметила, что распоряжение по данному вопросу все еще находится в стадии доработки. Она также добавила, что небиометрические паспорта легче подделывать, что послужило причиной введения новых мер.

    Биометрический паспорт, как уточняет издание, содержит машиночитаемые данные и биометрические данные в целях повышения защиты от подделок.


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    4 июля 2024, 21:34 • Новости дня
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    Экс-вратарь Малафеев счел себя виновным в гибели жены
    @ Дмитрий Кощеев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Экс-вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев признался в том, что до сих пор считает себя виноватым в гибели своей жены в марте 2011 года.

    По информации портала «СтарХит», Марина Малафеева погибла в автокатастрофе в Петербурге, у пары остались двое детей – дочь Ксению и сына Максима.

    «Я не стесняюсь. Да, я плакал. Это был сильнейший эмоциональный удар. Моя жизнь изменилась после этой трагедии. <…> Если бы я не был на игре, она бы не поехала», – рассказал спортсмен.

    Журналисты отметили, что в мае 2016 года Малафеев завершил свою спортивную карьеру. Он сыграл 442 матча за «Зенит», что является вторым результатом в истории клуба. В настоящее время он занимается бизнесом.


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    4 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    «В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.

    Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.

    В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.

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    5 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Рособрнадзор установил причину досмотра старшеклассниц перед ЕГЭ в Воронеже

    Причиной инцидента с личным досмотром на ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель

    Tекст: Максим Попов

    Причиной инцидента перед ЕГЭ в Воронеже стал неисправный металлоискатель, который реагировал на малейшие металлические элементы в одежде школьников, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

    Одновременно с этим прокуратура не подтвердила факты неэтичного досмотра девочек, передает ТАСС.

    Напомним, в конце мая в Воронеже перед сдачей ЕГЭ у старшеклассниц  проверяли нижнее белье. Руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что факт нарушений в организации ЕГЭ в этой школе подтвердился лишь частично.


    Коментарии (15)
    4 июля 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

    Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей

    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение огня на Украине не представляется возможным, пока не достигнуты четкие необратимые договоренности, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.

    Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.

    «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

    Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.

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    5 июля 2024, 13:54 • Новости дня
    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области

    Рогов: ВСУ намерены превратить Запорожскую область в зону отчуждения

    Рогов рассказал о переходе ВСУ к «англосаксонской тактике» в Запорожской области
    @ Юрий Войткевич/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские боевики пытаются превратить Запорожскую область в зону отчуждения и заставить людей покинуть свои дома. Фактически они применяют излюбленную «анлосаксонскую тактику», сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он рассказал о ситуации в регионе.

    «Украинские боевики переняли излюбленную стратегию США и Британии. Она предусматривает создание непригодных условий для жизни мирного населения. Цель заключается в том, чтобы заставить людей покинуть свои дома, превратить область в зону отчуждения, а также понизить мотивацию к сопротивлению защищающих регион солдат. Такое мы наблюдали и в Афганистане, и в Ираке, и в Сирии, и во многих других государствах, где Запад инициировал конфликты», – отметил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов.

    Теперь «англосаксонская тактика» применяется ВСУ в Запорожской области. «Противник регулярно наносит удары по энергосетям и по подстанциям. Кроме того, целями становятся вышки. Мобильная связь – зачастую единственный канал, который позволяет жителям прифронтовых районов Запорожской области вызвать аварийные и спасательные службы. То есть отсутствие мобильной связи приводит к тому, что люди не могут ни вызвать ни скорую, ни пожарных в случае удара украинских боевиков», – детализировал собеседник.

    Также противник регулярно обстреливает объекты жизнеобеспечения, продолжил Рогов. «Порой люди остаются без электричества, без воды. Причем сейчас в регионе сорокаградусная жара. При этом побережье водоемов смертельно опасно, поскольку ВСУ прицельно бьют и по мирному населению», – рассказал он.  

    «Когда у Зеленского и его подельников будет постоянный страх, то это же чувство будут испытывать и их подчиненные, включая военных. Нужно до них донести четкий посыл: каждое совершенное ими преступление будет отомщено, а каждый из этих преступников понесет наказание по всей строгости закона», – акцентировал Рогов.

    Напомним, в среду украинские военные атаковали подстанцию «Радуга» в городе Энергодаре в Запорожской области, большая часть города осталась без света и воды. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинские военные нанесли с помощью дронов удар по подстанции в городе, пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной электростанции.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, по какой причине киевский режим продолжает атаковать самую крупную АЭС в Европе.

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    5 июля 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    Боррель: Орбан не получал мандата ЕС на визит к Путину в Москву
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз исключает для себя любые официальные контакты с президентом России Владимиром Путиным, потому премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан не может представлять ЕС во время поездки в Москву, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Орбан «не получал никакого мандата» от Совета ЕС на визит в Москву, заявил Боррель, передает ТАСС.

    Позиция ЕС по спецоперации России на Украине «исключает официальные контакты между ЕС и президентом России Владимиром Путиным», подчеркнул он.

    «Визит премьер-министра Венгрии в Россию осуществляется исключительно в рамках двусторонних отношений между РФ и Венгрией», – заключил Боррель.

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    5 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске

    Подполье: Под Одессой поражен курируемый британцами центр подготовки диверсантов

    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области, поражен портовый склад боеприпасов, а также центр подготовки, в котором обучали диверсантов-подводников, там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

    По его словам, ночью жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва, прогремевшего в направлении «крытого склада», передает РИА «Новости». В 2.45 был второй прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант».

    По данным подполья, там британские специалисты занимались подготовкой диверсантов-подводников. Кроме того, есть данные о том, что с той стороны запускаются безэкипажные катера.

    Также, по словам Лебедева, в 4.50 был еще один мощный взрыв с детонацией по направлению к железнодорожной станции.

    «Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождение и дожидаются водители грузовиков», – пояснил он.

    Ранее стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе.

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    4 июля 2024, 19:40 • Новости дня
    Набиуллина высказалась о повышении лимита бесплатных переводов через СБП

    Набиуллина: ЦБ не считает нужным повышать лимит бесплатных переводов через СБП с 100 тыс. рублей

    Набиуллина высказалась о повышении лимита бесплатных переводов через СБП
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Банк России не видит необходимости повышать лимит по бесплатным переводам через Систему быстрых платежей (СБП) с нынешних 100 тыс. рублей в месяц, заявила в кулуарах Финансового конгресса глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, сейчас лимит – 100 тыс. рублей, но ЦБ не видит необходимости его повышать, так как когда речь идет о переводах другим лицам, потребность в такого рода переводах покрывается этим лимитом, передает ТАСС.

    Ранее ЦБ отменил россиянам комиссию на переводы денег самим себе.

    Коментарии (28)
    5 июля 2024, 01:39 • Новости дня
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ударные истребители F-16, которые Запад пообещал Украине, будут быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение высказал американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс для британской Daily Telegraph.

    По его словам, западные истребители будут так же уязвимы на своих базах, как и Су-27 и МиГ-29, которые были потеряны ВСУ в результате ударов российских  комплексов «Искандер-М» по Миргороду и Долгинцево, передает ТАСС.

    По оценке эксперта, имеющиеся у Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Он считает, что ситуация может измениться в обозримой перспективе благодаря передаваемым Украине ЗРК Patriot, однако их будет недостаточно.

    Напомним, ранее на Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


    Коментарии (3)
    4 июля 2024, 19:48 • Новости дня
    Командир бригады ВДВ Городилов арестован по делу о мошенничестве
    Командир бригады ВДВ Городилов арестован по делу о мошенничестве
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве на сумму не менее 1 млн рублей, на два месяца поместили в СИЗО.

    Решение принял 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС со ссылкой на его решение.

    Представитель суда отметила, что было удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании Городилову меры пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа.

    Полковнику грозит до 10 лет лишения свободы. Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следствия, без участия СМИ и публики.


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