Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
В Киеве решили снести памятник партизану Сидору Ковпаку
Киевский городской совет проголосовал за демонтаж памятника дважды Герою Советского Союза партизану Сидору Ковпаку, расположенный в парке Вечной Славы.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат от правящей партии «Слуга народа» Максим Бужанский, передает «Коммерсант».
«Киеврада проголосовала за снос памятника Ковпаку в парке Славы. (…) Как теперь будет называться парк, не знаю – может, Бесславный?» – написал он.
Сидор Ковпак – один из организаторов партизанского движения на Украине в годы Великой Отечественной войны. Под его командованием партизанские отряды совершали рейды по оккупированным территориям, нанося удары по немецким войскам. За заслуги перед Родиной Ковпаку дважды было присвоено звание Героя Советского Союза.
Памятник-бюст Ковпаку открыли в 2013 году в честь Дня партизанской славы. Монумент установлен на аллее Славы в парке Вечной Славы рядом с могилой неизвестного солдата и памятником партизанскому командиру Алексею Федорову.
В прошлом году в Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам времен ВОВ, включая бюст Сидору Ковпаку.