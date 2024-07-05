Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
Орбан назвал особенной встречу с Путиным в Москве
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что считает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Москве особенной.
Встреча в Кремле для обоих политиков не стала первой, однако она особенная, поскольку предыдущая состоялась до начала СВО, в феврале 2022 года, сказал Орбан, передает ТАСС.
Он добавил, что Венгрия с 1 июля стала председателем Совета ЕС, и это именно то, что разделяет эти встречи.
Также премьер Венгрии выразил Путину благодарность за то, что российская сторона согласилась его принять.
«Количество стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта на Украине, уменьшается. Венгрия, наверное, скоро станет единственной, кто говорит и с Россией, и с Украиной», – добавил он.
Напомним, что Путин в ходе встречи намерен ознакомить Орбана с деталями предложений России по урегулированию на Украине.