ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.0 комментариев
Директор: Дети ушли из дома творчества в Кузбассе за 40 минут до обрушения
Учащиеся во Дворце творчества детей и молодежи в городе Белово в Кемеровской области покинули здание менее чем за час до его обрушения, сообщила директор учреждения Наталья Данилкина.
Дети были в лагере, который работает в здании, около 15.00 по местному времени (12.00 мск) они ушли оттуда, и через 40 минут произошло обрушение, сказала Данилкина, передает ТАСС.
«Никаких работ – никто ничего не делал, сотрудники на месте были, они эвакуировались, никто не пострадал. Успели выйти», – отметила она.
Напомним, в Белово обрушилось здание дома детского творчества, никто не погиб и не пострадал.