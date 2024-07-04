Народный фронт добился протезирования для бойца СВО

Народный фронт добился протезирования для участника СВО Тоира Назарова, который получил минно-взрывное ранение, спасая своего раненого товарища. С 2022 года Тоир добивался получения протеза, но все это время ему отказывали в получении услуг здравоохранения из-за того, что у него нет российского гражданства.

«Я был командиром взвода. Один из наших солдат попал в минное поле. Я полез спасать его и сам подорвался. Два года я добивался протеза, но единственная структура, которая отозвалась, – Народный фронт. Я хочу выразить искреннюю благодарность Народному фронту за то, что не остались равнодушными», – сказал Назаров.

В центре «Орто-Космос» в Московской области врачи-реабилитологи тщательно занимаются восстановлением бойца: здесь ему примеряли протез и еще две недели назад он мог передвигаться только с помощью костылей, сейчас он заново учится ходить.

«Тоир каждый день совершенствует свои навыки ходьбы, усердно занимается и с каждым разом у него все лучше получается. Первый этап реабилитации мы начинали со стабильной опоры – это занятия на брусьях, затем мы снижали нагрузку опоры: учили ходить на подлокотных костылях, потом плавно переходили на трость, далее – на один костыль, а после этого учили ходить без опоры», – объяснила специалист по адаптивной физической культуре Татьяна Солодова.

Назаров выполняет каждое указание врачей: ежедневно делает упражнения по времени даже больше, чем положено.

«Сейчас я уже учусь на оператора дронов, внедряюсь в новые технологии полностью. Через два месяца планирую возвращаться обратно на СВО, чтобы помогать ребятам на передовой знаниями о квадрокоптерах. Русский народ – это мой братский народ. Как я могу не помогать тем, с кем я рос, вместе учился, вместе ходил в садик? Это мой долг», – рассказал боец.

Все расходы по протезированию и реабилитации взял на себя центр «Технологии возможностей» в рамках реализации проекта Народного фронта «Сектор интеграции». Народный фронт помог сделать протезы уже 600 людям, среди которых добровольцы, участники ополчения Донбасса.

«Благодаря нашему проекту «Сектор интеграции» жители новых регионов и участники СВО, которые получили тяжелые ранения, получают протезирование и заново учатся ходить. Мы искренне рады, что смогли помочь Тоиру. Народный фронт нашел средства на протез для бойца через благотворителей, и теперь он возвращается к полноценной жизни и даже осваивает новую профессию», – сказал руководитель проекта «Сектор интеграции» Артем Бебишев.