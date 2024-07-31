Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Авиакомпании США и Британии приостановили рейсы в Израиль
Американские авиаперевозчики United Airlines и Delta Airlines, а также британская авиакомпания British Airways приняли решение с завтрашнего дня приостановить все полеты в Израиль.
Причины такого решения пока не разглашаются, передает RT.
Ранее министерство иностранных дел Дании рекомендовало жителям страны не посещать Израиль.