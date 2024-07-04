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    Россия увеличила экспорт агропродукции до 43,5 млрд долларов
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

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    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

    17 комментариев
    4 июля 2024, 20:19 • Новости дня

    Датчан призвали воздержаться от поездок в Израиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Дании рекомендовало жителям страны не посещать Израиль из-за повышенного риска эскалации конфликта между шиитским движением «Хезболла» и еврейским государством.

    Посещать Израиль не рекомендуется также в связи с ситуацией в секторе Газа, следует из сообщения МИД Дании в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее в Иране пообещали поддержать шиитское движение «Хезболла» в том случае, если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана.

    4 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил о существовании в стране «нерукопожатных» деятелей культуры.

    По его словам, к этой категории относятся те, кто работает в стране, но не поддерживает проводимую государством спецоперацию, передает ТАСС.

    «Это люди более опасные, чем те, кто уехал. Они остаются здесь, чтобы не терять заработок, но при этом думают и действуют против страны», – подчеркнул Михалков.

    Режиссер подчеркнул, что критика власти и спецоперации недопустима, если она основана на «нелюбви к России» и «желании понравиться кому-то другому».

    В апреле режиссер высказался о деятелях культуры, покинувших Россию в 2022 году, отметив, что им безразлична судьба мирных жителей Донбасса.

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    3 июля 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге

    Опубликованы кадры удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ на аэродроме в Кривом Роге

    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому «Долгинцево» в Кривом Роге Днепропетровской области, уничтожив украинскую технику.

    Эксклюзивные кадры удара, снятые с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предоставили «Известиям». На кадрах видно, как ракета «Искандер-М» поражает цели на аэродроме, вызывая взрывы и детонацию боеприпасов.

    Отмечается, что целью удара стали самолеты и техника украинских националистов, расположенная на объекте «Долгинцево».

    Ранее российское Минобороны опубликовало видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийска в Краснодарском крае.

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    3 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот

    Украинский омбудсмен Лубинец: Родственники чиновников из Киева использовали детей-сирот для побега за границу

    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот, пишут украинские СМИ со ссылкой уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца.

    По словам украинского омбудсмена, это произошло в марте 2022 года при эвакуации 68 воспитанников Центра детской реабилитации в детский лагерь немецкого Вупперталя, пишет издание «Страна».

    Лубинец отметил, что часть из 20 сопровождающих ранее не работала с детьми, а некоторые и вовсе никогда не были трудоустроены.

    По его словам, таким способом Украину покинули родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей. Оказавшись за пределами Украины, каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей и не вернулся обратно.

    Ранее погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов.

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    3 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Энтомолог рассказал, как удалить осиное гнездо и не пострадать от укусов

    Энтомолог Гниненко дал инструкцию по правильному удалению осиных гнезд

    Энтомолог рассказал, как удалить осиное гнездо и не пострадать от укусов
    @ Dieter Hopf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Осиное гнездо ни в коем случае не стоит опрыскивать пестицидами или поджигать, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

    «Если вы где-то обнаружили осиное гнездо, то самое хорошее – это к нему не лезть, даже если оно на балконе. Если ос не тревожить, то они сами не нападут. Но человеческое любопытство они могут расценить как агрессию, а свое жилище осы тщательно охраняют. Поэтому гнездо лучше удалить, особенно если есть вероятность, что к нему из интереса полезет ребенок», – говорит Гниненко. 

    Для того чтобы избавиться от гнезда, энтомолог рекомендует вызвать специалистов. Во-первых, его удаление без специальной защиты, особенно если гнездо жилое, небезопасно. Во-вторых, действия непрофессионала могут только разозлить насекомых и спровоцировать нападение роя ос.

    «Никаких мер борьбы в виде приманок, каких-то ловушек в виде бутылок с пивом и так далее не нужно применять – все это неэффективно против целого роя. Самое действенное – снять гнездо и вывезти его куда-нибудь подальше. Это простому человеку сделать непросто, поэтому и нужно обратиться к специалистам», – считает энтомолог.

    Он предупреждает, что опрыскивать гнезда пестицидами тоже бесполезно. Дело в том, что отрава попадает лишь на верхний слой улья, а это не убьет, а только рассердит ос. Также собеседник отмечает, что иногда люди пытаются поджечь гнездо, но в домашних условиях это опасно, поэтому делать так не следует.

    Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что борьбу с осами внутри и снаружи помещения можно разделить на две группы: уничтожение гнезд и всех ос, находящихся в них, и контроль численности ос-фуражиров.

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    4 июля 2024, 02:30 • Новости дня
    Названо значение тактического успеха ВС России в Часовом Яре

    Советник главы ДНР Гагин: Тактический успех в районе Часового Яра говорит о проломе обороны ВСУ

    Названо значение тактического успеха ВС России в Часовом Яре
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Взятие под контроль микрорайона «Новый» в Часовом Яре можно расценивать как тактический успех российской армии, который открывает возможности для дальнейшего освобождения города и свидетельствует о проломе обороны ВСУ, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По словам Гагина, все последнее время за этот участок в восточной части Часова Яра шли серьезные бои. «Взятие под контроль этого района говорит о проломе обороны ВСУ. Это еще один шаг в направлении канала Северский Донец», – приводит РИА «Новости» слова советника.

    Напомним, накануне российские войска освободили район «Новый» в городе Часов Яр.


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    4 июля 2024, 11:10 • Новости дня
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    Путин: План России по урегулированию на Украине сразу прекратит боевые действия
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский план действий по урегулированию украинского кризиса в случае согласия Киева и Запада даст возможность сразу же прекратить ведение огня и начать переговоры, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС.

    «В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное – ее западных спонсоров принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что Россия всегда выступала за мирное политико-дипломатическое разрешение этого кризиса, он возник в результате «абсолютно бесцеремонной политики США» и их сателлитов.

    Глава Российского государства в июне перечислял условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    4 июля 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

    Путин: Прекращение огня на Украине возможно лишь при наличии необратимых договоренностей

    Путин назвал условие для прекращения огня на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение огня на Украине не представляется возможным, пока не достигнуты четкие необратимые договоренности, заявил президент России Владимир Путин, общаясь с журналистами по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    «Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации», – сказал Путин, подчеркнув, что без этого прекращение огня невозможно, передает ТАСС.

    Если Россия объявит о прекращении огня, обратная сторона может воспользоваться этим, чтобы подготовиться к продолжению конфликта, добавил российский лидер.

    «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта», – сказал он, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Он напомнил, что в 2022 году Москва и Киев договорились об отводе российских войск от украинской столицы, однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

    Ранее Путин заявил, что Украина отказалась от переговоров по указке США.

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    4 июля 2024, 03:52 • Новости дня
    Антонов предупредил о последствиях нового пакета военной помощи Украине
    Антонов предупредил о последствиях нового пакета военной помощи Украине
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов приведет лишь к новым жертвам среди мирного населения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    По словам Антонова, администрация США продолжает курс на войну и питает иллюзорные надежды на стратегическую победу над Россией. При этом предложения президента России о путях остановки конфликта и достижении мира продолжают отвергаться, передает ТАСС.

    Посол подчеркнул, что новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины и приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Он также назвал бесперспективным проект накачки вооружениями «агонизирующего режима Зеленского», который поощряет киевских террористов к совершению новых преступлений.

    Напомним, президент США Джо Байден распорядился направить Украине новую военную помощь.


    Коментарии (28)
    4 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене

    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене из-за утечки данных

    Защита генерала Попова попросила возбудить дело о госизмене
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Защита экс-командующего 58-й армией ВС России генерала Ивана Попова подала заявление в СК России о возбуждении дела о госизмене в отношении неустановленных лиц в связи с возбуждением дела на Попова на Украине, рассказал его адвокат Сергей Буйновский.

    Ранее адвокат сообщил, что СБУ объявила генерала в международный розыск. Попова обвинили в «ведении агрессивных военных действий» (часть 2 статьи 28, часть 2 статьи 437 Уголовного кодекса Украины), передает РИА «Новости».

    Буйновский сообщил, что подал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина «с просьбой провести проверку и возбудить уголовное дело по факту госизмены в связи с возбуждением дела в отношении генерала и розыском его на Украине, поскольку попали секретные документы в открытый доступ, либо же это шпионаж».

    Напомним, в середине июня адвокаты арестованного генерала Попова попросили отправить его в зону СВО.

    Коментарии (13)
    4 июля 2024, 01:24 • Новости дня
    ФСБ задержала командира бригады ВДВ по подозрению в мошенничестве

    Tекст: Максим Попов

    Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, гвардии полковника Артема Городилова по подозрению в мошенничестве.

    Городилова задержали в Рязани и доставили в Москву. Там его передали в Главное военное следственное управление СК России. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».

    Известно, что в 2023 году Городилова включили в санкционные списки людей, которым запрещен въезд в США. Его фамилия упоминалась в публикациях иностранных СМИ о «военных преступлениях, совершенных на Украине». Министерство обороны России категорически отрицает эти обвинения.

    Напомним, на прошлой неделе ФСБ пресекла попытку контрабанды военной техники в Коми.


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    4 июля 2024, 14:38 • Новости дня
    Захарова спрогнозировала будущее ПА ОБСЕ без участия России

    Спикер МИД Захарова: ПА ОБСЕ рискует стать политическим рудиментом из-за приостановки участия России

    Tекст: Александра Юдина

    Парламентская ассамблея ОБСЕ уходит от своего настоящего предназначения, а с приостановкой участия российской делегации она может стать политическим рудиментом, следует из комментария спикера МИД Марии Захаровой.

    «Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога», – передает ТАСС ее слова.

    Дипломат отметила, что с приостановкой участия делегации из России организация рискует стать политическим рудиментом.

    Накануне Госдума приняла заявление о приостановке участия в работе ПА ОБСЕ.

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    4 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные «Южной» группировки войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили десять бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.

    Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

    Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.

    Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.

    Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.

    Коментарии (35)
    3 июля 2024, 21:28 • Новости дня
    На Украине решили запретить одноразовые вилки
    На Украине решили запретить одноразовые вилки
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина намерена ввести запрет на использование ватных палочек с пластиковой основой и одноразовых вилок, об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов страны.

    Эта мера направлена на гармонизацию украинского законодательства с общеевропейским в области экологии, заявили в ведомстве, передает «Московский комсомолец».

    Власти уже занялись разработкой законопроекта, направленного на ограничение использования пластика, который загрязняет окружающую среду, отметили там.

    В феврале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование допустило разлив нефтепродуктов и попадание их в реку Немышля в Харьковской области, спровоцировав экологическую катастрофу.

    Коментарии (34)
    3 июля 2024, 22:49 • Новости дня
    Минпромторг предложил пересадить чиновников на автомобили XCITE и LADA Largus
    Минпромторг предложил пересадить чиновников на автомобили XCITE и LADA Largus
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Министерство промышленности и торговли предложило государственным служащим использовать автомобили марок XCITE и LADA Largus.

    «Минпромторг актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также моделями «Газель» и «Соболь», – передает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение.

    Напомним, в начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин настоятельно попросил депутатов из Ингушетии, Амурской и Калининградской области использовать в работе автомобили отечественных марок.


    Коментарии (23)
    4 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире

    Эксперт Духовников дал рекомендации по охлаждению помещения, если нет кондиционера

    Эксперт рассказал, как морозилка может заменить кондиционер в квартире
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Свою домашнюю одежду можно смачивать и охлаждать в холодильнике перед тем, как надеть, чтобы освежиться в жару, а помещение спасут от нагрева светоотражающие пленки, плотные шторы или обыкновенная фольга, а также распыление воды из пульверизатора, сказал газете ВЗГЛЯД инженер-строитель, предприниматель, руководитель рециклинг-оператора Дмитрий Духовников.

    «Нам, россиянам, следует обращать внимание на опыт спасения от жары в странах, где столбик термометра поднимается гораздо выше, чем в России», – говорит Духовников. И если в нашей стране, например, в Центральном федеральном округе, жара – явление периодическое, то в странах Африки, арабских странах, Израиле она продолжительная, а температура может достигать и 50 градусов.

    «Я работал в Израиле, и глядя на местных, мочил одежду и клал ее в морозилку, чтобы она там остывала. Как только одежда становилась холодной, я ее надевал на себя. Хватает такого охлаждения на полчаса или даже минут на 40. Как раз этого времени хватает, чтобы успела остыть одежда на замену. Поэтому, если в доме или квартире нет кондиционера, то такой способ может помочь перенести жару», – говорит собеседник.

    Также к полудню и до самого спада жары важно занавешивать окна шторами, желательно плотными. Окна, выходящие на восток, лучше зашторивать с вечера, чтобы с утра, пока встает солнце, помещение не нагревалось и не создавалась духота.

    Кроме того, специалист рекомендует наклеить на окна специальную светоотражающую пленку. В летний период лучше всего подойдет защита с максимальным уровнем отражения инфракрасного излучения. Но вместо пленки в домашних условиях можно использовать и обычную фольгу. Ее крепят на окнах скотчем так, чтобы фольга закрывала окно полностью или на три четверти.

    «Ну и хорошей заменой кондиционера, конечно, является вентилятор. Сейчас существуют самые разные, и даже с подачей воды: она распыляется, и в комнате становится свежее, ощущается прохлада. Можно также периодически увлажнять воздух вручную, используя пульверизатор. А перед вентилятором эффективно еще ставить емкость с водой и льдом, холодные пары будут распыляться по всей комнате», – советует Духовников.

    Также эксперт напомнил, что в жаркую погоду необходимо пить больше воды, по возможности носить дышащую одежду, желательно из натуральных тканей, а выходя на улицу, не пренебрегать головным убором.

    Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в Москве за неделю дважды был побит рекорд температуры. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сказал, что жара в столице, согласно прогнозам, спадет к пятнице.

    Коментарии (6)
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    Каким будет новый «контрнаступ» ВСУ

    Владимир Зеленский заявил, что ВСУ находятся в лучшем положении, чем несколько месяцев назад, и вопрос нового наступления зависит от вооружения бригад. По мнению экспертов, Украине нужны успехи на поле боя с целью улучшить свои переговорные позиции, поэтому попытка нового наступления представляется весьма вероятной. В то же время Россия, как считают аналитики, готова к подобному развитию событий, и новый «контрнаступ» закончится таким же провалом, как и предыдущий. Подробности

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    Дагестан первым сдает «тест на никаб»

    Решение муфтията Дагестана о временном запрете на ношение никабов стало беспрецедентным в новейшей истории России. В экспертной среде говорят, что Дагестан первым сдал «тест на никаб» и показал заинтересованность в борьбе с исламистским радикализмом. В чем заключаются особенности этого решения и к каким последствиям оно должно привести? Подробности

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    Власти Прибалтики довели русских до «партизанской войны»

    В Прибалтике зафиксирован очередной эпизод «гибридной войны с Россией» и «угрозы нацбезопасности»: некто повредил висящие на стене одного из рижских зданий портреты украинских военных. А до того были и поджоги Музея оккупации, и вытирание ног о государственный флаг. Почему в Прибалтике утверждают, что все это дело рук российских спецслужб, и так ли это на самом деле? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Шольц испугался Ле Пен

      Канцлер Германии Олаф Шольц признался, что каждый день шлет президенту Франции Эммануэлю Макрону сообщения со словами поддержки. Макрон в ужасе от того, как близка к победе партия Марин Ле Пен. И Шольц тоже в ужасе, у него свои причины.

    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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