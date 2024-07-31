Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
Комитет СФ поддержал закон о выплате до 10 тыс. рублей из остатков маткапитала
Комитет Совета Федерации по социальной политике поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, разрешающий выплату неистраченных остатков материнского капитала до 10 тыс. рублей.
Кроме того, документом вносятся изменения в закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», согласно которым с 1 января 2025 года устанавливается ежемесячная прибавка в 1,2 тыс. рублей к выплатам для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет, передает ТАСС.
Ранее в третьем и окончательном чтении в Госдуме приняли проект закона, позволяющий выплату из неистраченных остатков материнского капитала до 10 тыс. рублей.