Теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на Олимпиаде

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», призерами стали пары из Китая, КНДР и Южной Кореи. Все призеры на Олимпийских играх должны делать победные селфи после вручения медалей на телефон южнокорейской компании – спонсора Игр.

Напомним, несмотря на действующий запрет на использование российской символики на Олимпийских играх в Париже, во время прямой трансляции соревнований по плаванию на экранах ненадолго появился государственный флаг России.