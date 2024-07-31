Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.8 комментариев
Теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на Олимпиаде
Теннисисты из Южной Кореи и КНДР сделали совместное селфи на подиуме олимпийского турнира по настольному теннису в Париже.
Как сообщает РИА «Новости», призерами стали пары из Китая, КНДР и Южной Кореи. Все призеры на Олимпийских играх должны делать победные селфи после вручения медалей на телефон южнокорейской компании – спонсора Игр.
Напомним, несмотря на действующий запрет на использование российской символики на Олимпийских играх в Париже, во время прямой трансляции соревнований по плаванию на экранах ненадолго появился государственный флаг России.