Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.6 комментариев
В трансляции на сайте Олимпиады показали российский флаг
Несмотря на действующий запрет на использование российской символики на Олимпийских играх в Париже, во время прямой трансляции соревнований по плаванию на экранах ненадолго появился государственный флаг России.
Во время трансляции предварительных заплывов на дистанции 200 метров брассом зрители могли заметить, что рядом с именем российской спортсменки Евгении Чикуновой, установившей мировой рекорд в апреле прошлого года, был показан российский триколор. Подобная ситуация повторилась и при демонстрации результата олимпийского чемпиона Евгения Рылова на 200-метровке на спине, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отвратительными несколько моментов открытия Олимпиады в Париже.