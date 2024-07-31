Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.2 комментария
В Москве приговорили украинскую актрису Курилец
Суд Москвы приговорил к пяти годам заочно украинскую актрису Курилец
Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую актрису Андрианну Курилец за призывы к насилию над российскими офицерами, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Приговором Басманного райсуда Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Возбуждение ненависти либо вражды». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.
Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее фактического задержания на территории России.
Кроме того, Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую телеведущую Наталью Мосейчук за призывы к насилию над российскими офицерами.
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Корчинского, одного из идеологов украинских националистов, по обвинению в возбуждении ненависти к Русской православной церкви.