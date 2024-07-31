В Москве приговорили украинскую актрису Курилец

Суд Москвы приговорил к пяти годам заочно украинскую актрису Курилец

Tекст: Дмитрий Зубарев

Приговором Басманного райсуда Москвы Курилец-Кметюк Андрианна Степановна была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Возбуждение ненависти либо вражды». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, передает ТАСС.

Срок отбывания наказания исчисляется с момента ее экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента ее фактического задержания на территории России.

Кроме того, Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии заочно украинскую телеведущую Наталью Мосейчук за призывы к насилию над российскими офицерами.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия Корчинского, одного из идеологов украинских националистов, по обвинению в возбуждении ненависти к Русской православной церкви.