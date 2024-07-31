Москва решительно осудила убийство главы политбюро ХАМАС

Tекст: Александра Юдина

«Решительно осуждаем убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране», – передает ТАСС его слова.

Также Настасьин добавил, что организаторы политического убийства не отдавали себе отчета в том, какими опасными последствиями опасна данная ситуация.

Дипломат отметил, что убийство Хании негативно повлияет на контакты ХАМАС и Израиля по согласованию взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа.

Кроме того, Настасьин сообщил, что Россия решительно осуждает атаку Израиля по территории Ливана 30 июля и выражает глубокую озабоченность из-за возрастающей на этом фоне угрозы резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке.

В заключение дипломат отметил, что Москва призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.

В среду в Тегеране были убиты глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей.

Напомним, Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ходе встречи иранский лидер выразил надежду на «уничтожение сионистского режима». В тот же день Израиль заявил о ликвидации одного из командующих «Хезболлы» в результате удара по Бейруту.