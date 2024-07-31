Антидопинговое агентство США обвинило WADA в «особых правилах» для Китая

Глава антидопингового агентства США Тайгарт обвинил WADA в существовании «особого набора правил» для Китая

Tекст: Антон Антонов

Во вторник WADA подтвердило, что в 2022 году два китайских пловца провалили допинг-тесты. Как отметил Тайгарт, из этого заявления стало понятно, что WADA «разрешает Китаю действовать по особому набору правил, который позволяет им игнорировать кодекс WADA о прозрачности», передает ТАСС.

Тайгарт подчеркнул, что в соответствии с правилами WADA в случае провала допинг-теста из-за «внешнего заражения» национальные антидопинговые агентства «должны найти нарушение, аннулировать результаты и сделать публичное заявление».

Как заявил Тайгарт, WADA подтвердило, что «Китай не следовал правилам прозрачности». В USADA указали, что Китай в любом случае должен «следовать правилам, выявляя нарушения, аннулируя результаты и объявляя» об инцидентах. WADA же согласилось с «оправданиями» Китая и не стало «применять собственные правила».

Тайгарт заявил о «провале системы». «Теперь чистые спортсмены и мир задаются вопросом, почему бы не следовать правилам и не объявить китайские положительные результаты, как требуется, если это были действительно доказанные случаи заражения?» – заявил он.

По его мнению, отказ отвечать на эти вопросы свидетельствует, что речь идет не о «случаях фактического заражения». Тайгарт предположил, что WADA «закрыло глаза, когда Китай замял их и спрятал под ковер».

СМИ сообщали, что у олимпийской чемпионки Тан Мухань были обнаружены следы стероидов. Положительный допинг-тест сала и еще одна китайская пловчиха. В Китае заявили, что спортсмены съели содержащие стероиды гамбургеры в ресторане Пекина, WADA приняло данную версию.

Напомним, WADA сообщило, что не стало применять санкции к пловцам из КНР, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. В ответ на критику из-за этой ситуации WADA упрекнуло США в лицемерии, отметив, что 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31% тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.