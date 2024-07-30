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    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    20 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    16 комментариев
    30 июля 2024, 17:48 • Новости дня

    Посол: Россия станет первой страной для визита Мадуро после переизбрания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Николас Мадуро после переизбрания на пост президента Венесуэлы может посетить Россию в первую очередь, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров со ссылкой на высокопоставленных венесуэльских чиновников.

    «Как мне говорили местные высокопоставленные чиновники, одна из первых точек, куда намерен совершить свой визит Николас Мадуро после переизбрания, – это Россия. Поэтому будем ждать», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    Ранее Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле. Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием.

    30 июля 2024, 13:43 • Новости дня
    Протесты охватили большую часть Венесуэлы
    Протесты охватили большую часть Венесуэлы
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    После выборов венесуэльского президента в стране начались массовые протесты, сопровождаемые беспорядками, сообщает местное телевидение.

    Беспорядки прошли в столице страны Каракасе, в ее округе, в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Баринас, Боливар, Гуарико, Карабобо, Кохедес, Ла-Гуайра, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Португеса, Сулия, Тачира, Трухильо, Фалькон и Яракуй, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TeleSUR и издание Nacional.

    В Каракасе демонстранты планировали прорваться в аргентинское посольство, они забрасывали стражей порядка «коктейлями Молотова», в ответ правоохранители применяли газ.

    В штате Ансоатеги они хотели снести статую поэта Хосе Эрнандеса, но их действия пресекли, злоумышленников задержали. Также участники беспорядков сожгли статую бывшего главы государства Уго Чавеса в другом штате.

    Ранее сообщалось о 23 пострадавших военных в ходе беспорядков в Венесуэле.

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    28 июля 2024, 15:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    @ army.mil

    Tекст: Евгений Поздняков

    Недружественные действия США и Германии могут спровоцировать Россию на дополнительное размещение гиперзвуковых ракет. При этом идея превращения ФРГ в игрушку в руках Вашингтона потенциально способна вызвать недовольство внутри немецкого общества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ.

    «Размещение американских ракет в Германии рискует стать значительной угрозой безопасности России. Поэтому Москва намерена решительно ответить на враждебные действия западного лагеря. Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений. Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу», – отмечает он.

    «Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает он.

    «Однако настойчивость, с которой Москва комментирует инициативу Германии по размещению американских вооружений, может создать волну недовольства среди немецкого общества. Идея о превращении ФРГ в игрушку в руках Вашингтона многих не устраивает. Вполне возможно, что их недовольство может и переубедить Олафа Шольца», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ. Об этом он сообщил в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге. Президент подчеркнул, что действия западных государств значительно угрожают безопасности РФ.

    По его словам, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости боеголовок попадут важные российские объекты государственного и военного управления. Таким образом, Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

    Путин добавил, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны. При этом разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии. Россия будет принимать зеркальные меры, с учетом действий США и их сателлитов. Слова президента также подтвердил и его помощник Николай Патрушев.

    Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны.

    При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk. На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

    В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений в США может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне подчеркнул, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».

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    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

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    29 июля 2024, 17:31 • Новости дня
    В ФРГ «приняли к сведению» слова Путина об американских ракетах

    В ФРГ настаивают на размещении средств сдерживания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

    «Мы принимаем это к сведению», – сказала Хоффман, передает РИА «Новости».

    По ее утверждению, Берлин настаивает на размещении этих вооружений на территории Германии, поскольку Россия якобы «изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами».

    Ранее Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.

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    29 июля 2024, 10:36 • Новости дня
    Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле

    Посол России: Победа Мадуро укрепит позиции Венесуэлы в многополярном мире

    Россия признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле
    @ Fernando Vergara/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Итоги президентских выборов в Венесуэле, которые прошли организованно и транспарентно, заслуживают доверия – победа действующего президента Николаса Мадуро будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета его администрации на международной арене и упрочению позиций Венесуэлы в многополярном мире, заявил посол России в Боливарианской республике Сергей Мелик-Багдасаров.

    Как сказал Мелик-Багдасаров после оглашения первых результатов голосования, можно считать итоги состоявшихся президентских выборов в стране заслуживающими доверия, а показанный результат поспособствует дальнейшему укреплению авторитета администрации Николаса Мадуро на международной арене, упрочению позиций Венесуэлы в формирующемся многополярном мире, передает РИА «Новости».

    «Мы, в свою очередь, продолжим развивать наши отношения стратегического партнерства с Каракасом», – добавил дипломат.

    Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

    При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.

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    30 июля 2024, 06:56 • Новости дня
    Военные получили огнестрельные ранения в результате беспорядков в Венесуэле
    Военные получили огнестрельные ранения в результате беспорядков в Венесуэле
    @ Jeampier Arguinzones/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Венесуэле, где происходят беспорядки, пострадали 23 военных, некоторые получили огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес.

    Лопес призвал «граждан и политические силы страны сохранять спокойствие», передает РИА «Новости».

    В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес выступил с призывом к народу Венесуэлы «провести массовые марши, чтобы отпраздновать победу и защитить мир в республике».

    Президент страны Николас Мадуро в обращении к нации продемонстрировал фото и видео беспорядков. Он заявил: «Это люди, которые будут управлять Венесуэлой? Так они хотят прийти к власти и занять пост? Чтобы развязать гражданскую войну?» Он заявил, что «акты насилия и фашизма не пройдут».

    На вторник запланировано совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности, чтобы организовать проведение большого диалога по пяти темам – экономической, социальной, культурной, духовной и политической.

    «Приглашена вся Венесуэла. Это суверенный диалог, в него никто не посмеет сунуть свой нос. Хватит. Это страница уже перевернута. Это диалог между венесуэльцами», – сказал Мадуро.

    Напомним, оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать победу Николаса Мадуро на выборах в Боливарианской Республике, в Каракасе начались столкновения полиции и протестующих.

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    30 июля 2024, 09:36 • Новости дня
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов назвал объятия представляющей Азербайджан уроженки России Анны Башты с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан на Олимпиаде в Париже «тараканами» последней.

    По его словам, такое поведение связано «с внутренними противоречиями» украинской спортсменки, передает «Спорт-Экспресс».

    Мамедов добавил, что постоянные изменения позиции украинской стороны свидетельствуют о наличии серьезных внутренних конфликтов.

    По его мнению, это может быть связано «с тараканами» в голове.

    «Они сами не знают, чего хотят», – заключил Мамедов.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    30 июля 2024, 01:30 • Новости дня
    Столкновения полиции и протестующих начались в историческом центре Каракаса
    Столкновения полиции и протестующих начались в историческом центре Каракаса
    @ Agenda-Free TV/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    В историческом центре Каракаса происходят столкновения полиции и протестующих, у президентского дворца стоит бронетехника, полиция Венесуэлы на некоторых улицах использует слезоточивый газ, сообщают информационные агентства. Во время протестов прозвучали выстрелы.

    В центре Каракаса собрались сотни людей, они вооружены палками, у некоторых есть бутылки с зажигательной смесью. Большинство собравшихся прячут лица под платками и банданами. На проезжей части подожгли строительный мусор. Подъезды к президентскому дворцу перекрыты, к ЦИК запрещают приближаться даже аккредитованным сотрудникам СМИ. Протестующие стучат по кастрюлям – такова популярная в Латинской Америке форма выражения протеста.

    Прозвучало несколько выстрелов, после этого большое число людей попыталось убежать с открытых мест на улице., передает РИА «Новости».

    Напомним, оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать победу Николаса Мадуро на выборах в Боливарианской Республике. Венесуэла решила отозвать дипломатов из Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Панамы, Доминиканской Республики и Уругвая, которые не признали переизбрание Мадуро.

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    29 июля 2024, 06:47 • Новости дня
    Милей отказался признать победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

    Милей: Аргентина не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Аргентина не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство проиграло выборы, заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

    «Данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции, и мир ждет, чтобы [правительство Мадуро] признало поражение», – цитирует ТАСС Милея.

    По его словам, Аргентина не признает «очередной обман». Он надеется, что вооруженные силы «защитят демократию и волю народа».

    Между тем, правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве группы правительств ряда стран и иностранных сил в выборы президента, передает РИА «Новости».

    Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно, а слова ряда правых политиков из разных стран «направлены на искажение того, что было выражено мирным путем,... (на искажение) права народа на выбор».

    Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей.

    До этого штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE.

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    30 июля 2024, 00:27 • Новости дня
    Венесуэла решила отозвать дипломатов из Аргентины и ряда других стран

    МИД Венесуэлы объявил о решении отозвать дипломатов из Аргентины и других не признавших итоги выборов стран

    Венесуэла решила отозвать дипломатов из Аргентины и ряда других стран
    @ Uwe Kraft/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Венесуэлы отзывают всех своих дипломатов из семи стран, которые не признали переизбрание президента Николаса Мадуро, сообщил МИД Боливарианской Республики.

    Речь идет об Аргентине, Чили, Коста-Рике, Перу, Панаме, Доминиканской Республике и Уругвае. Венесуэла заявила, что дипломаты отзываются «в связи с гнусным прецедентом», который рассматривается как «атака на суверенитет» Боливарианской Республики. Кроме того, Венесуэла требует от указанных стран также «незамедлительно отозвать своих представителей», передает ТАСС.

    Напомним, победу на выборах в Венесуэле одержал действующий президент Николас Мадуро. Оппозиция Венесуэлы и ряд стран отказались признавать его победу. Так, президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что «данные свидетельствуют о сокрушительной победе оппозиции». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон сомневается в объявленных венесуэльскими властями результатах.

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    29 июля 2024, 04:26 • Новости дня
    Штаб Мадуро заявил о предварительных результатах выборов президента Венесуэлы

    Штаб Мадуро заявил о его предварительной победе на выборах президента Венесуэлы

    Tекст: Вера Басилая

    Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр Национального избирательного совета CNE, следует из заявления спикера парламента Венесуэлы Хорхе Родригеса.

    Родригес призвал дождаться результатов национального избирательного совета, но заявил о победе Мадуро на выборах президента Венесуэлы, передает РИА «Новости».

    На выборах президента Венесуэлы борются девять кандидатов от оппозиции и действующий президент Николас Мадуро. Реальный шанс быть избранными имеют действующий президент Мадуро и представитель коалиции Единая демократическая платформа PUD, бывший дипломат Эдмундо Гонсалес Уррутиа.

    Победитель выборов вступит в должность 10 января 2025 года, срок его полномочий – шесть лет.

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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    29 июля 2024, 07:37 • Новости дня
    В Венесуэле обработали 80% голосов избирателей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах, сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.

    По его словам, Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 51,20% голосов, Эдмундо Гонсалес из Совета единства – 44,2%, передает РИА «Новости».

    Для президента Мадуро будущий президентский срок – третий подряд, он возглавляет страну с 2013 года.

    Ранее штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро заявил о его победе, призвав дождаться официальных цифр.

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    29 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Песков: Россия продолжит сотрудничество с Венесуэлой в том числе в обороне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не прекратит своего сотрудничества с венесуэльской стороной, в том числе в области обороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Москва развивает отношения с Каракасом во всех областях, в том числе в «чувствительных», ответил Песков на вопрос о возможном расширении сотрудничества после избрания Николаса Мадуро на новый президентский срок, передает ТАСС.

    «Уделяем большое внимание [этому], знаем о взаимных планах со стороны венесуэльского руководства. Такое сотрудничество в интересах и народа Венесуэлы, и всех россиян, поэтому мы будем всесторонне развивать наши отношения с Венесуэлой», – заключил представитель Кремля.

    Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набрал 51,2% голосов, он побеждает на президентских выборах. Его с переизбранием поздравил российский коллега Владимир Путин.

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    30 июля 2024, 13:39 • Новости дня
    Набиуллина назвала лучший способ защитить доходы граждан

    Глава ЦБ Набиуллина: Контроль инфляции является главным инструментом для защиты доходов граждан

    Tекст: Александра Юдина

    Лучшим инструментом для защиты реальных доходов граждан и обеспечения устойчивого экономического роста является сдерживание инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, несмотря на сложности, связанные с текущей экономической ситуацией, Банк России твердо намерен достичь поставленной цели, передает ТАСС.

    Также Набиуллина отметила, что контроль над инфляцией является не просто конъюнктурной задачей, а стратегической целью ЦБ, сравнив текущее состояние российской экономики с плаванием корабля в бурных водах.

    Кроме того, глава Банка России обратилась к представителям бизнеса, призвав их более тщательно подходить к управлению процентными рисками. По ее словам, широкое распространение кредитов с плавающей ставкой создает определенные риски для компаний, и необходимо принимать меры для их минимизации.

    Набиуллина заверила, что российская банковская система находится в стабильном состоянии и обладает достаточным запасом прочности. Однако она предупредила, что банки должны разумно оценивать риски при финансировании различных проектов, учитывая интересы вкладчиков.

    Ранее Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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