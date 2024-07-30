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    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    7 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Потенциальных предателей надо вычислять «на взлете»

    Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.

    32 комментария
    30 июля 2024, 09:55 • Новости дня

    Ликвидирован пожар на нефтебазе после атаки дрона в Курской области

    Врио губернатора Курской области Смирнов: Ликвидирован пожар на нефтебазе после атаки дрона

    Tекст: Александра Юдина

    Пожарные потушили возникший из-за атаки украинского беспилотника пожар на нефтебазе в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

    В своем Telegram-канале он указал, что возникший ночью в результате атаки украинского беспилотника пожар ликвидирован.

    Известно, что горели три резервуара с топливом. Площадь возгорания составила более 500 кв. метров.

    Было привлечено 140 спасателей и 32 единицы техники.

    Накануне стрелковым оружием и средствами РЭБ было обезврежено восемь БПЛА в Курской области.

    29 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти

    Фицо: Словакия прекратит поставки дизтоплива на Украину, если транзит нефти не восстановят

    Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти
    @ Marijan Murat/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft прекратит поставки дизтоплива на Украину, если Киев не возобновит транзит нефти из России через украинскую территорию, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Соответствующее заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном в соцсетях в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Если транзит российской нефти через Украину в скором времени не восстановится, Slovnaft не будет продолжать поставки дизтоплива на Украину», – сказал он.

    Ранее Словакия предложила Киеву решение вопроса по транзиту российской нефти.

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    29 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    В Одессе решили переименовать названные в честь знаменитых одесситов улицы
    @ Viacheslav Onyshchenko/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских топонимов, пишут СМИ.

    Согласно документу, Пушкинская улица получит название Итальянская, Паустовского – 28-й бригады, Армейская – Независимости, а Бунина – Нины Строкатой, пишет издание «Страна».

    Также планируется переименовать улицы, носящие имена коренных одесситов: улица Бабеля станет улицей Дмитрия Иванова, Ильфа и Петрова – Семьи Глодан, а бульвар Жванецкого станет бульваром Военно-морских сил.

    Кроме того, изменится название Думской площади. Ее новое название – Биржевая. Улица Мариинская станет улицей Олега Кушнира.

    Ранее в Харькове решили переименовать 48 улиц и три станции метро.

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    30 июля 2024, 03:27 • Новости дня
    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку

    Американская комиссия заявила о неспособности США в одиночку победить в войне с Россией и Китаем

    США признали неспособность победить Россию и Китай в одиночку
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США не могут конкурировать с Россией, Китаем и их партнерами в одиночку, а также «не могут выиграть войну подобным образом», заявила комиссия по национальной оборонной стратегии, уполномоченная конгрессменами для анализа и рекомендаций в области обороны.

    Доклад комиссии опубликован аналитическим центром RAND (его деятельность признана нежелательной в России). Комиссия призвала США продолжить инвестировать в укрепление союзников, отметив, что «альянсы – это не панацея, но структура вооруженных сил США должна учитывать силы и обязательства союзников», передает РИА «Новости».

    Комиссия предупредила о разрушительных последствиях для США в случае полномасштабной войны с равным или почти равным по силе государством. Подчеркивается, что ВПК США не отвечает потребностями как самих Соединенных Штатов, так и их союзников. Затяжной конфликт, в особенности с несколькими театрами боевых действий, потребует значительно больших мощностей.

    В докладе сказано, что «вооруженным силам США не хватает как возможностей, так и потенциала, которые необходимы, чтобы быть уверенными в способности сдерживать и побеждать в бою». Российская специальная военная операция на Украине показала «необходимость подготовки к новым формам конфликт», говорится в докладе.

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена заблуждается в том, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.

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    29 июля 2024, 14:24 • Новости дня
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    Российские войска освободили Волчье в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» смогла освободить село Волчье в Донецкой народной республике, она также улучшила тактическое положение, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила формирования 31-й, 32-й механизированных, 68-й егерской, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны у Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки Первой в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила восемь контратак украинских штурмовиков 47-й, 53-й, 151-й механизированных, 144-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады «Лють» нацполиции.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 400 человек, танк, три боевые бронированные машины, включая американскую БМП Bradley, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й, 123-й и 128-й бригад теробороны у Водяного, Пречистовки, Макаровки (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 130 человек, танк, две британские гаубицы FH-70 и американскую гаубицу М198.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты у Новоданиловки, Лобкового, Каменского (Запорожская область) и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 85 человек, БМП, две гаубицы М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада боеприпасов.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили на аэродроме украинский штурмовик Су-25, радиолокационные станции управления воздушным движением ATCR-33S и «Скала-М», поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые французские авиабомбы Hammer, пять снарядов РСЗО HIMARS и 68 дронов.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 150-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 127-й бригад теробороны у Павловки, Константиновки (Сумская область), Стариц, Охримовки, Волчанска и Тихого (Харьковская область).

    Также она за сутки отразила пять контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 220 человек, два танка, турецкую боевую бронированную машину Kirpi, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, пушку «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

    Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й, 112-й, 125-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область), Надии, Макеевки (ЛНР), Терн, Торского (ДНР) и Серебрянского лесничества.

    Также отражены три контратаки штурмовиков 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 480 человек, два танка, американский БТР М113, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, орудия М119 и L-119. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 23-й, 24-й, 28-й, 54-й, 72-й механизированных, 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны у Верхнекаменского, Бондарного, Часова Яра, Катериновки, Красногоровки и Максимильяновки в ДНР. Также она отразила две контратаки подразделений 5-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 570 человек, американскую САУ Paladin, гаубицу М777, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20, три гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и пять полевых складов с боеприпасами.

    С начала СВО уничтожены 631 самолет, 278 вертолетов, 28 647 дронов, 556 ЗРК, 16 714 танков и других боевых бронированных машин, 1392 машины РСЗО, 12 535 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    29 июля 2024, 17:31 • Новости дня
    В ФРГ «приняли к сведению» слова Путина об американских ракетах

    В ФРГ настаивают на размещении средств сдерживания

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.

    «Мы принимаем это к сведению», – сказала Хоффман, передает РИА «Новости».

    По ее утверждению, Берлин настаивает на размещении этих вооружений на территории Германии, поскольку Россия якобы «изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами».

    Ранее Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.

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    29 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Германия подтвердила передачу Украине восьми Leopard 1

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим получил от немецкой и датской сторон танки Leopard 1A5, в пакет военной помощи также включены запасные части, сообщило германское правительство.

    В пакет включены восемь танков Leopard 1A5, 21 тыс. снарядов для самоходных зениток Gepard и 10 надводных беспилотников, передает ТАСС со ссылкой на опубликованный список.

    Туда же вошли две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2 и запчасти к ним, 10 наземных обзорных радиолокационных станций, 24 тыс. 810 шлемов и один полевой госпиталь.

    В июне немецкое руководство поставляло Украине 20 БМП Marder, 10 танков Leopard 1A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и боеприпасы.

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    30 июля 2024, 04:56 • Новости дня
    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в 700 тыс. человек

    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Безвозвратные потери вооруженных сил Украины, вероятно, превысили 700 тыс. человек, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

    По словам Алаудинова, безвозвратные потери ВСУ в начале 2024 года превышали, вероятно, 600 тыс. человек, сейчас же, скорее всего, поднялись выше 700 тысяч. «Это беспрецедентно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».

    Напомним, Алаудинов также сообщил, что первая линия укреплений ВСУ в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна.


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    29 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    Пентагон объявил о выделении 1,5 млрд долларов Киеву
    Пентагон объявил о выделении 1,5 млрд долларов Киеву
    @ REUTERS/Kevin Wurm

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выделяют Киеву военную помощь объемом 1,5 млрд долларов за счет фонда поддержки Украины, сообщил Пентагон.

    В новый пакет вооружений войдут ракеты NASAMS и HIMARS, боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, системы электронного подавления, запчасти и услуги по предоставлению снимков с коммерческих спутников, передает РИА «Новости».

    Ведомство уточнило, что военная помощь Украине в размере 200 млн долларов, о предоставлении которой ранее сообщил Белый дом, будет выделена в рамках президентских полномочий.

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    30 июля 2024, 02:50 • Новости дня
    Сын украинского историка Петра Толочко задержан СБУ

    СБУ задержала сына украинского историка Петра Толочко Алексея за «фальсификацию фактов в пользу России»

    Tекст: Антон Антонов

    Доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной Академии наук Украины Алексей Толочко задержан СБУ за якобы «фальсификацию исторических фактов», сообщают украинские СМИ.

    В СБУ заявили, что задержан писатель-историк. По версии СБУ, он «подпольно издавал на российские деньги» свои книги, в которых якобы «фальсифицировал исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России». Сообщается, что историка обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

    Украинские СМИ сообщают, что речь идет о сыне советского и украинского историка-медиевиста, археолога, профессора Петра Толочко Алексее. Отмечается, что Алексей Толочко написал, в частности, книгу «Очерки начальной Руси», передает ТАСС.

    Напомним, Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом в апреле. Он был академиком Национальной академии наук Украины, иностранным членом Российской академии наук. Петр Толочко был сторонником единства трех славянских народов. В книге «От Руси до Украины» Толочко-старший на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.


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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    29 июля 2024, 19:07 • Новости дня
    США выделили новый пакет помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву.

    Новый пакет помощи объемом до 200 млн долларов будет включать перехватчики для средств ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды и минометные выстрелы, боеприпасы для Javelin и других противотанковых комплексов, заявил Кирби в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее американская счетная палата оценила неоднократно допущенные ошибки при подсчете военной помощи Украине – их сумма достигла 8,2 млрд долларов.

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    30 июля 2024, 09:36 • Новости дня
    Олимпийский чемпион прокомментировал объятия Харлан с уроженкой России

    Tекст: Александра Юдина

    Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации фехтования России Ильдар Мамедов назвал объятия представляющей Азербайджан уроженки России Анны Башты с украинской фехтовальщицей Ольгой Харлан на Олимпиаде в Париже «тараканами» последней.

    По его словам, такое поведение связано «с внутренними противоречиями» украинской спортсменки, передает «Спорт-Экспресс».

    Мамедов добавил, что постоянные изменения позиции украинской стороны свидетельствуют о наличии серьезных внутренних конфликтов.

    По его мнению, это может быть связано «с тараканами» в голове.

    «Они сами не знают, чего хотят», – заключил Мамедов.

    В апреле украинским спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Париже, решили запретить стоять на общих фото с россиянами, пожимать им руки.

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    29 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    В Одессе задержали подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

    СБУ задержала шестерых одесситов, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    СБУ заявила о задержании группы молодых людей, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ в Одессе.

    Как говорится в сообщении, поджигателями оказались шестеро одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавших курьерами доставки еды, которые сожгли более 15 автомобилей ВСУ, передает РИА «Новости».

    По обвинениям в препятствовании законной деятельности ВСУ им грозит до восьми лет лишения свободы.

    Ранее историк Александр Васильев рассказал газете ВЗГЛЯД, что поджоги машин военных в Одессе отражают настроения населения.

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    29 июля 2024, 22:40 • Новости дня
    Украинские беспилотники сбиты над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Белгородской области уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим предпринимал попытки устроить террористические атаки c использованием БПЛА в период с 18.30 до 19.00 мск и около 21.20 мск. Сначала было сбито два украинских дрона, позднее – еще один.

    Напомним, с 15.55 до 16.40 мск российскими средствами противовоздушной обороны также были уничтожены два украинских дрона .

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    29 июля 2024, 17:54 • Новости дня
    В Белгородской области сбиты два украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник в Белгородской области пресечены несколько попыток киевского режима совершить террористические атаки с помощью беспилотников, сообщило Минобороны России.

    С 15.55 до 16.40 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских дрона самолетного типа над территорией региона, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Ранее в понедельник осколки сбитых украинских дронов в Курской области повредили линию электропередачи (ЛЭП) и мост.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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