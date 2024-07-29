Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.2 комментария
В ФРГ «приняли к сведению» слова Путина об американских ракетах
В ФРГ настаивают на размещении средств сдерживания
Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, заявила официальный представитель кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
«Мы принимаем это к сведению», – сказала Хоффман, передает РИА «Новости».
По ее утверждению, Берлин настаивает на размещении этих вооружений на территории Германии, поскольку Россия якобы «изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами».
Ранее Путин заявил, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих.