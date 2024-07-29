Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.0 комментариев
В Подмосковье заметили детский «шариатский патруль»
«Царьград»: В Подмосковье заметили детский «шариатский патруль»
В Московской области появилась группа подростков из числа детей приезжих, которые ведут «шариатский патруль», нападая на прохожих, они также рекламируют свою деятельность через соцсети.
Мигранты, по данным «Царьграда», особо активны в Мытищах, они нападают на девушек, которые одеты не по шариатским нормам, избивают неформалов.
Также злоумышленники распространяют свои идеи через соцсети. Местные жители начали массово жаловаться на «шариатский патруль», после чего было заведено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее правоохранители в Петербурге и Ленобласти в ходе двухнедельной операции выявили свыше 7,5 тыс. правонарушений среди мигрантов, порядка 1 тыс. человек задержали для выдворения из страны.