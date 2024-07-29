ФСБ задержала в Запорожской области украинского шпиона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, УФСБ по Запорожской области задержан россиянин, который будучи завербованным ГУР Минобороны Украины, действуя по их заданию, осуществлял сбор и передачу сведений в отношении подразделений ВС России для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов, передает ТАСС.

Там добавили, что в отношении задержанного возбуждено дело по статье «Шпионаж».

Ранее сообщалось, что в Запорожской области по обвинению в шпионаже были задержаны два гражданина Украины, возбуждено уголовное дело.