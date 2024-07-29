Группы риска в среде образованной столичной молодежи ранее не диагностировались никак. СБУ оказалась проворней и с началом СВО организовала системную работу в этой среде.0 комментариев
Москвичей предупредили о «приостановке лета»
Понижение температуры в Москве прогнозируется до 20 градусов, во всем столичном регионе – до 19 градусов, и такая ситуация будет продолжаться около недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в Москве с понедельника «лето кончится на семь-девять дней», температура понизится на 5-6 градусов, дневные температуры в Москве будут находиться в диапазоне 20-22 градуса, передает ТАСС.
Вильфанд добавил, что Москва будет в тылу циклона, в понедельник ожидаются осадки, гроза и усиления ветра до 15 м/с.
«Повсеместный дождь пройдет по Московской области и Москве, сухого места не останется», – добавил он.