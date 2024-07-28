Губернатор Челябинской области назвал ситуацию с паводком напряженной

Tекст: Дарья Григоренко

Как отметил глава региона, наиболее сложная ситуация наблюдается в отдельных районах Коркинского, Еткульского округов и Еманжелинска. По его словам, несмотря на то, что дожди временно ослабли и фронт ушел на север, метеорологи прогнозируют продолжение осадков. Поэтому, указал он, учитывая уровень накопленной воды, гидрологическая обстановка будет оставаться сложной, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что из-за стремительного подъема уровня воды в реке и угрозы подтопления жилых домов в поселке Рабочий Еманжелинского района Челябинской области местные власти были вынуждены объявить срочную эвакуацию жителей нескольких улиц.

Напомним, в пятницу в результате проливных дождей, спровоцировавших резкий подъем уровня воды в Киалимском водохранилище, произошел прорыв дамбы. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человек.