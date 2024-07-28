Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.36 комментариев
В Челябинской области из-за угрозы подтопления объявили эвакуацию поселка Рабочий
Из-за стремительного подъема уровня воды в реке и угрозы подтопления жилых домов в поселке Рабочий Еманжелинского района Челябинской области местные власти были вынуждены объявить срочную эвакуацию жителей нескольких улиц, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Как указали в пресс-службе, эвакуация коснулась жителей улиц Набережная, Пролетарская, 1-я, 2-я и 3-я Транспортные, передает РИА «Новости».
Администрация района организовала два пункта временного размещения для эвакуированных жителей в городе Еманжелинске.
Ранее сообщалось, что спасатели начали ликвидировать последствия прорыва дамбы в Челябинской области. Из-за подтоплений в Сосновском районе введен режим ЧС.
В пятницу в результате проливных дождей, спровоцировавших резкий подъем уровня воды в Киалимском водохранилище, произошел прорыв дамбы. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человек.