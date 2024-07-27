Трамп заявил, что США должны стать лидерами в криптомире, пока этого не сделал Китай

Tекст: Кристина Цыцура

«Если мы не возглавим эту отрасль, это сделает Китай и другие страны, и мы не можем допустить такого развития событий», – передает РИА «Новости» слова Трампа, сказанные на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле.

По словам республиканца, если криптовалюта будет определять будущее мирового порядка, то «ее необходимо майнить и производить в США».

Он также пообещал представить план, который позволит США стать «криптовалютной столицей мира и биткоиновым супергероем».

Ранее в России Госдума одобрила законопроект о майнинговой деятельности. Отмечается, что разрешение на такую деятельность смогут получать только российские юрлица и ИП.

