Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Госдума одобрила законопроект о майнинговой деятельности
Закон о регулировании майнинговой деятельности принят Государственной думой в первом чтении, разрешение на такую деятельность смогут получать только российские юрлица и ИП, включенные в специальный список.
Документ предусматривает, что требования к физлицам и юрлицам, которые занимаются майнингом криптовалют, будут устанавливаться правительством по согласованию с ЦБ, передает ТАСС.
Контролировать исполнение требований будет Минцифры. Право осуществления майнинга будет только у российских юрлиц и ИП, включенных в соответствующий реестр.
Физлица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в этот реестр. Порядок ведения реестра предлагается устанавливать нормативным актом правительства.