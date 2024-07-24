Госдума одобрила законопроект о майнинговой деятельности

Tекст: Алексей Дегтярев

Документ предусматривает, что требования к физлицам и юрлицам, которые занимаются майнингом криптовалют, будут устанавливаться правительством по согласованию с ЦБ, передает ТАСС.

Контролировать исполнение требований будет Минцифры. Право осуществления майнинга будет только у российских юрлиц и ИП, включенных в соответствующий реестр.

Физлица, не превышающие установленные правительством лимиты энергопотребления, получат право на майнинг без включения в этот реестр. Порядок ведения реестра предлагается устанавливать нормативным актом правительства.