GT: Заявление Зеленского говорит о возможности скорого мирного урегулирования

Tекст: Вера Басилая

Издание напомнило о заявлениях Зеленского в недавнем интервью о том, что «конфликт нужно закончить как можно скорее». Автор статьи считает, что все больше признаков указывает на то, что стороны сядут за стол переговоров, и конфликт будет разрешен политическими средствами, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на Западе по-прежнему придерживаются позиции «поддержки одной стороны», что усиливает конфликт. Рассчитывать на скорое прекращение огня можно будет, если Запад будет вкладывать позитивную энергию.

Ранее Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.