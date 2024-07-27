Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.13 комментариев
СМИ увидели в словах Зеленского сигнал о готовности к мирным переговорам
GT: Заявление Зеленского говорит о возможности скорого мирного урегулирования
Слова украинского лидера Владимира Зеленского указывают на то, что он может захотеть вернуться за стол переговоров, об этом говорит все больше и больше признаков, пишет Global Times.
Издание напомнило о заявлениях Зеленского в недавнем интервью о том, что «конфликт нужно закончить как можно скорее». Автор статьи считает, что все больше признаков указывает на то, что стороны сядут за стол переговоров, и конфликт будет разрешен политическими средствами, передает РИА «Новости».
Отмечается, что на Западе по-прежнему придерживаются позиции «поддержки одной стороны», что усиливает конфликт. Рассчитывать на скорое прекращение огня можно будет, если Запад будет вкладывать позитивную энергию.
Ранее Владимир Зеленский заявил японскому общественному телевидению NHK, что намерен составить план действий по достижению мира на Украине до конца ноября этого года.
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о готовности к переговорам с Москвой.