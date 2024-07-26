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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русского народа

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Мегаполис должен быть разрушен

    Наши урбанисты и градоначальники, которые как под копирку из западных учебников говорят о «городах-сервисах», уже показали, кого, собственно, такие города-сервисы воспитывают. Это «креативный класс», для которого вместо понятия Родина – есть урбанистический организм, который должен предоставлять услуги.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    19 комментариев
    26 июля 2024, 13:43 • Новости дня

    Песков: Путин и Лукашенко продолжают неформальное общение на Валааме

    Tекст: Александра Юдина

    Рабочий день президента Владимира Путина проходит на острове Валаам, где продолжается его неформальное общение с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Президент продолжает находиться в республике Карелия на острове Валаам, где он находится вместе с президентом Белоруссии», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    Там же они провели переговоры в закрытом формате.

    24 июля 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных и инфраструктурных объектов в новых российских регионах.

    При участии главы государства открыт восстановленный участок автодороги Новотроицкое – Чаплинка в Херсонской области, передает РИА «Новости». Участок протяженностью 71 км является частью альтернативного маршрута в Крым. Дорога должна обеспечить транспортную доступность 17 населенных пунктов и разгрузить АПП «Джанкой». Восстановление трассы заняло пять месяцев.

    Также Путин открыл капитально отремонтированный Краснодонский родильный дом в ЛНР площадью 3,8 тыс. квадратных метров. Учреждение рассчитано на 90 коек и может принимать около 10 тыс. женщин ежегодно. Ремонтные работы начались в 2022 году, в ходе них было улучшено оснащение палат. Операционные и отделение неонатологии пополнились современным оборудованием.

    Президент открыл больницу интенсивного лечения в Мариуполе с коечным фондом в 165 коек. В ходе ремонта были смонтированы сети, восстановлены кровля и фасад, проведены внутренние отделочные работы. Больницу снабдили инновационным кардиологическим и нейрохирургическим оборудованием, создали первый региональный сосудистый центр, а также лабораторию для различных медицинских исследований.

    Кроме того, глава государства примет участие в открытии филиала Нахимовского военно-морского училища Минобороны России в Мариуполе, строительство которого шло с декабря 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, набор запланирован на 240 человек.

    Также будут продемонстрированы итоги первого этапа строительства круглогодичного молодежного образовательного центра «Маяк» в Бердянске Запорожской области. Площадь строений центра составляет 15 тыс. квадратных метров, всего он насчитывает 14 зданий.

    Работы включали строительство и восстановление корпусов, устройство футбольной и баскетбольной площадок, зоны воркаута. На базе Центра будут проводить различные образовательные программы – семинары, форумы, интенсивы, конференции, практикумы. Работы ведутся с октября 2023 года.

    Ранее Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты.

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    26 июля 2024, 01:32 • Новости дня
    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец рассказал о «заданиях» СБУ

    Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец Кригер выразил надежду на помилование президентом Лукашенко

    Tекст: Антон Антонов

    Приговоренный в Белоруссии к казни гражданин Германии Рико Кригер рассказал, что фотографировал по заданию СБУ пусковые установки «Искандер», а также оставил рюкзак на железнодорожной станции, где позже произошел взрыв.

    Кригер рассказал, что СБУ велела ему направиться в Белоруссию. Он получил координаты, с которых должен был вести съемку, а также «картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник». От Кригера требовалось «сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике».

    «Затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал. СБУшник мне прислал два адреса магазинов, и в одном из магазинов мне подсказали поехать на рынок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание «СБ.Беларусь сегодня» и канал «Беларусь 1».

    Кригер «сделал три фотографии на телефон», отправил их куратору из СБУ. Издание поясняет, что он снимал территорию воинской части, «хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер».

    Потом требовалось сделать фотографии на железнодорожной станции «Озерище» под Минском. После фотоотчета поступило новое «задание» – забрать из тайника рюкзак.

    Сообщается, что платформа железнодорожной станции под Минском, где Кригер оставил рюкзак и где позже произошел взрыв, иногда «используется и для погрузки военной техники». В частности, через несколько часов после взрыва планировалась «погрузка танков белорусской армии».

    По данным издания, Кригер хотел принять участие в боях на Украине на стороне ВСУ в составе интернационального батальона, «причем не в медицинском подразделении, а именно в боевом». «Откликнулись только курируемые СБУ экстремисты из «полка Калиновского» и входящее в него вооруженное формирование – механизированный батальон «Вестерн», – сообщило издание.

    Кригер заявил, что «сейчас на Украине около 132 формирований из иностранных наемников». Он признался, что «отправлял заявки во все, что смог найти».

    «То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий… Меня связали с их кураторами из СБУ», – рассказал он. По видеосвязи он общался с человеком в маске. Кригеру предложили направиться «в Минск для выполнения важных заданий». Сейчас он считает, что СБУ «использовала» его.

    При этом Кригеру обещали после выполнения заданий и возвращения в Германию договор на уровне министерства обороны Украины. «Говорили, что свяжутся с немецким правительством, и я смогу войти в иностранное военное формирование», – рассказал он, добавив, что обещали «зарплату» в 2 тыс. евро в месяц и «выплату» в 420 тыс. евро семье в случае его смерти.

    Комментируя взрыв, Кригер сказал: «Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя… Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв».

    «Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал», – заявил он, выразив надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко «простит и помилует» его.

    Кригер заявил: «Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно». Он пожаловался на «ощущение тотальной брошенности». Кригер считает, что власти Германии должны «бороться» за него, но «Германия не хочет идти ни на какой контакт» с Белоруссией. Немецкие дипломаты заявили, что «правительство Германии ничего сделать не может», заявил Кригер.

    «Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: «Если ваш отец или другие родственнике оплатят. А так – нет», – рассказал он. Телеканал сообщил, что «Кригер лично обратился с просьбой о помощи к президенту Германии Штайнмайеру и канцлеру Шольцу», но Берлин «молчит».

    Напомним, белорусский суд приговорил Кригера к смертной казни через расстрел. Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых «участие в вооруженном конфликте, сопряженное с умышленным убийством», «диверсия» и «терроризм». Кригер не стал обжаловать приговор.

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    25 июля 2024, 09:06 • Новости дня
    Путин встретился с Асадом в Кремле

    Президент Путин встретился с сирийским коллегой Асадом в Кремле

    Путин встретился с Асадом в Кремле
    @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с сирийским коллегой Башаром Асадом.

    «Уважаемый господин президент, очень рад вас видеть. У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений. Мы не виделись давно уже», – передает ТАСС приветственное слово Путина.

    В ходе встречи российский лидер отметил, что ситуация на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, выразив желание услышать мнение коллеги из Сирии.

    Асад в свою очередь отметил актуальность предстоящих переговоров на фоне современных геополитических событий.

    Ранее в СМИ появились сообщения о планирующейся в Москве встрече президентов Турции и Сирии Реджепа Эрдогана и Башара Асада.

    Представитель Кремля Песков заявлял, что Россия намерена помочь Турции и Сирии в налаживании отношений.

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    25 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин и Лукашенко встретились на Валааме
    Путин и Лукашенко встретились на Валааме
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме.

    Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» и опубликовал фото встречи.

    Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург в рамках рабочего визита в Россию.

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    23 июля 2024, 14:58 • Новости дня
    Путин попросил главу Счетной палаты срочно звонить при необходимости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин призвал главу Счетной палаты Бориса Ковальчука в наиболее острых случаях «снимать трубку» и звонить ему при срочных вопросах.

    Ковальчук выразил благодарность президенту, отметив, что будет держать все вопросы на особом контроле, передает РИА «Новости».

    Касательно вопроса доходов бюджета России, Путин отметил, что «доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, а ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, однако лишних денег нет», передает ТАСС.

    Также Путин отметил, что в стране будут самым внимательным образом следить за финансовой дисциплиной. «Тем более не пропустите ничего, что называется криминалом», – указал президент Ковальчуку.

    Путин добавил, что они с главой Счетной палаты остаются на постоянной связи по этим вопросам», – заключил президент.

    Ранее Путин выразил надежду на профессиональную работу нового главы Счетной палаты.

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    25 июля 2024, 18:20 • Новости дня
    Назван состав обновленного президиума Госсовета

    Путин обновил состав президиума Госсовета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому вносятся изменения в состав президиума Государственного совета.

    В обновленный состав президиума Госсовета включен, в частности, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который ранее возглавил комиссию по направлению «Сельское хозяйство», передает ТАСС.

    В состав президиума также вошел глава Рязанской области Павел Малков, назначенный ранее руководителем комиссии по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, ставший председателем комиссии «Международная кооперация и экспорт».

    Кроме того, в него включены врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Калужской области Владислав Шапша и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

    Путин исключил из состава президиума Госсовета главу Минпромторга Антона Алиханова – бывшего губернатора Калининградской области, министра энергетики Сергея Цивилева – экс-главу Кузбасса, советника президента России Игоря Левитина, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

    Также исключены экс-губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и бывший глава Самарской области Дмитрий Азаров.

    Ранее Путин включил в Госсовет врио глав девяти регионов.

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    24 июля 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин потребовал предложений о переезде госкомпаний из Москвы в регионы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин потребовал к 1 октября представить предложения о поэтапном переезде госкомпаний из Москвы в регионы.

    «Правительству РФ представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из г. Москвы в субъекты Российской Федерации по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности», – говорится среди прочих поручений главы государства на сайте Кремля.

    Также в документе указывается, что необходимо «обратить особое внимание на субъекты Российской Федерации, расположенные в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах».

    Ранее сообщалось, что Путин утвердил сформированный после XXVII Петербургского международного экономического форума список поручений, ряд поручений затрагивают льготную семейную ипотеку.

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    25 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали переговоры в закрытом формате

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, в четверг прибывшие на Валаам, общаются в закрытом формате.

    После посещения часовни царственных страстотерпцев Путин и Лукашенко продолжили общение в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме, где посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

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    25 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин и Лукашенко посетили храм на Валааме

    Песков рассказал детали встречи Путина и Лукашенко на Валааме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи на Валааме посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

    Об этом рассказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Представитель Кремля напомнил, что этот храм расположен на Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, павших за веру и Отечество.

    Песков также отметил, что Путин ранее уже был в храме Смоленской иконы Божией Матери. В этот раз Путин вместе с Лукашенко посетили молебен, после чего лидеры продолжили общение на Валааме.

    Напомним, в четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме.

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    25 июля 2024, 20:15 • Новости дня
    Путин поручил создать оргкомитет национального центра «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил преобразовать организационный комитет по подготовке и проведению международной выставки-форума «Россия» в оргкомитет национального центра «Россия».

    Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

    Администрации президента совместно с правительством Москвы и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» также поручено подготовить план мероприятий по строительству на территории столицы выставочного комплекса национального центра «Россия».

    Кроме того, Путин поручил подготовить стратегию представления на международных мероприятиях достижений России в различных отраслях экономики и культуры, а также обеспечить создание просветительских материалов об опыте международной выставки-форума «Россия» и о деятельности национального центра «Россия».

    В начале июля Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

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    25 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи с последствиями оползней

    Путин направил президенту Эфиопии соболезнования в связи с последствиями сходов оползней

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Эфиопии Сахлеворк Зеуде и премьер-министру Абийю Ахмеду в связи с последствиями оползней на юге страны, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями сходов оползней на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Напомним, число жертв при сходе двух оползней на юге Эфиопии достигло 257 человек и может вырасти до 500.

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    24 июля 2024, 14:50 • Новости дня
    Путин дал поручения по развитию кораблестроения в целях обороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил ряд поручений по вопросам развития кораблестроительной отрасли для обеспечения обороны страны, сообщил помощник главы государства Николай Патрушев.

    Поручения даны по итогам совещания по кораблестроению и учитывают стремительные изменения обстановки в мире, заявил Патрушев, передает ТАСС.

    По его словам, они нацелены в том числе на модернизацию промышленного производства и обновление производственно-технологической базы. Поручения частично затрагивают кадровый потенциал и поддержку образовательных учреждений, добавил помощник президента.

    Россия должна укреплять свой Военно-морской флот, так как США и другие страны НАТО наращивают присутствие в Мировом океане, заявил Патрушев.

    «Россия должна принимать во внимание все аспекты геополитических процессов. С учетом возрастающих угроз в адрес нашего государства со стороны Запада Россия обязана укреплять свой Военно-морской флот», – сказал Патрушев.

    Необходимо обеспечивать постоянную готовность флота к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите России в соответствии с нормами международного права, подчеркнул он.

    Патрушев также сообщил, что Путин дал поручение «провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы».

    Ранее Путин потребовал повысить зарплаты в судостроении.

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    25 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Лукашенко отправился в Россию на встречу с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, где пройдут переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    Путин и Лукашенко обсудят «актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений», международную повестку дня. Кроме того, тема переговоров президентов – продвижение союзных проектов, региональная безопасность, передает БелТА.

    Ранее Лукашенко заявлял, что намерен встретиться с Путиным и обсудить урегулирование украинского вопроса.

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    25 июля 2024, 14:26 • Новости дня
    Эксперты: Выборы губернаторов становятся маркером политической устойчивости России

    Эксперты ЭИСИ объяснили высокие рейтинги кандидатов в губернаторы

    Эксперты: Выборы губернаторов становятся маркером политической устойчивости России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    За полтора месяца до Единого дня голосования кандидаты в главы регионов демонстрируют высокие рейтинги, а избиратели – интерес к выборам. По мнению экспертов, это обусловлено не только стабильностью политической системы в России, но и реализацией кандидатами инфраструктурных и социально-экономических «фишек», которые прямо отвечают на запросы местных жителей.

    «Намеченные на сентябрь выборы отражают электоральное послесловие президентской кампании. У нас сохраняются консолидация вокруг президента и флага. И мы впервые видим столь длительный процесс мобилизации общества», – пояснил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры.

    Об этом он заявил в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства». По словам Чеснакова, новый избирательный цикл демонстрирует стабильность политической системы, а фавориты кампаний в регионах – устойчивость.

    «Консенсус, связанный с внешнеполитическими рамками, развивается и во внутриполитическую плоскость», – добавил он. Еще одной особенностью ЕДГ является то, что «президент фактически делегирует свою легитимность кандидатам в главы регионов, поэтому вопросов о легитимности быть не должно», согласился модератор дискуссии, политолог Павел Данилин.

    «У каждого губернатора своя «фишка»

    Сама же кампания проходит в спокойном темпе. Это обусловлено тем, что многие главы регионов, идущие на второй срок, относятся к призыву «губернаторов новой волны» и «губернаторов надежды», а сейчас они «заматерели», считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Например, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, глава Ставрополья Владимир Владимиров, губернатор Мурманской области Андрей Чибис – все они являются руководителями профильных комиссий Госсовета, а это тоже показатель статусности», – перечислил эксперт.

    Кроме того, каждый из губернаторов имеет свою «фишку». Например, глава Липецкой области Игорь Артамонов отлично выстроил работу по помощи семьям военнослужащих. У Лимаренко «очевидны лидерские практики по работе с цифровизацией», а у Текслера – «масштабные промышленные проекты и множество практик, связанных с урбанизмом, с развитием городской инфраструктуры».

    «В развитии туристической инфраструктуры можно выделить Владимирова и, опять же, Лимаренко. Особый статус тяжеловеса занимает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который озвучивает многие важнейшие федеральные инициативы», – продолжил Минченко. По его мнению, все действующие главы регионов в комфортном формате идут на выборы, поэтому вероятность того, что все 13 кандидатов переизберутся в первом туре, близка к 100%.

    «Избиратели сохранили интерес к выборам»

    Если посмотреть на ход кампании глазами социологов, то эксперты отмечают «высокий уровень интереса к выборам со стороны избирателей и высокий уровень декларируемой явки». При этом в фокусе внимания жителей регионов остается развитие их территорий и ответ на вопрос «Что будет завтра?»

    На примере отдельных регионов ситуация выглядит следующим образом. «В Республике Алтай у Андрея Турчака уровень известности 66%. Ключевые темы для региона: образование, здравоохранение, инфраструктура, снижение дистанции власти и населения и характерная для Алтая проблема контроля за использованием земельных ресурсов», – рассказал Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «В Калининградской области у Алексея Беспрозванных известность 65%. К ключевым темам тут добавляются экономика, промышленность и туризм. В Вологодской области у Георгия Филимонова почти абсолютная известность – 88%. Среди самых важных тем – общественный транспорт, спорт и обустройство территорий», – сообщил социолог.

    «В Самарской области 46% опрошенных заявили, что врио губернатора Вячеслав Федорищев вызывает положительное впечатление. Намерены участвовать в выборах 79%. Допускают голосование за Федорищева 73%», – продолжила Лариса Паутова, управляющий директор проектов фонда «Общественное мнение».

    «В Хабаровском крае Дмитрий Демешин производит положительное впечатление у 47% опрошенных. Намерены участвовать в выборах 79%. Допускают голосование за Демешина – 83%. И Самарская область, и Хабаровский край демонстрируют очень высокий электоральный потенциал. Могу предположить только позитивные тренды», – добавила аналитик.

    В Кемеровской области 76% опрошенных допускают голосование за врио губернатора Илью Середюка, сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР). «Главные запросы к Середюку: дорожное строительство, возведение моста, улучшение экологии и здравоохранения», – сказал политолог.

    «В Курской области 71% опрошенных знают врио Алексея Смирнова. 79% жителей декларируют участие в выборах. 38% оценивают работу врио на «хорошо». Это очень показательная цифра. Ключевые запросы курян находятся в повестке большинства регионов: ремонт и строительство дорог, развитие здравоохранения», – добавил он.

    «Кандидаты показывают преемственность»

    Этот избирательный цикл также характерен мудрым подбором врио в каждом регионе, полагает политконсультант Мария Сергеева: «В Курской, Кемеровской и Тульской областях прежние губернаторы пошли на повышение в федеральный центр, а посты врио заняли их заместители – это показывает преемственность».

    «Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев сосредоточился на подъеме промышленности и на кадровом потенциале. Также он возглавил профильную комиссию Госсовета. Особое внимание к Беспрозванных, поскольку Калининградская область окружена странами НАТО», – заметила она.

    «Отдельно по стилю выделяется врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Важно, что он такой «местный парень» из Череповца, который сделал умопомрачительную карьеру, знает четыре языка, писал книги, мастер спорта по боевым искусствам. Он выбрал немного экспрессивную избирательную кампанию, его главная цель – расшевелить тягучесть Вологодского региона», – пояснила эксперт.

    «Сложная задача стоит и перед врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным. В регионе одновременно с губернаторской кампанией также проходят выборы в Законодательное собрание края и выборы в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Тем не менее Демешин очень «заходит» избирателю», – заключила она.

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    24 июля 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин: Нужно ускорить достижение целей доктрины продбезопасности по фруктам

    Путин: Нужно ускорить достижение целей доктрины продбезопасности России по фруктам и ягодам

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин поручил представить предложения по ускорению достижения предусмотренного доктриной продбезопасности порогового значения показателя в отношении фруктов и ягод до 15 августа.

    «Правительству России: представить предложения о мерах, позволяющих ускорить достижение порогового значения показателя в отношении фруктов и ягод, предусмотренного доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. Срок – 15 августа», – указано в документе на сайте Кремля.

    Ранее Путин дал поручения по развитию кораблестроения в целях обороны.

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