Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Минэнерго раскрыло план России по компенсации добычи нефти
В секретариат ОПЕК отправлен российский обновленный график компенсаций добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, страна намерена нивелировать перепроизводство в два этапа, сообщило Минэнерго.
Компенсация излишков производства на 480 тыс. баррелей в сутки будет проводиться до сентября 2025 года. Первый этап по снижению добычи пройдет между октябрем и ноябрем 2024 года, второй – с марта и до конца сентября 2025 года, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Российская сторона, согласно оценкам независимых источников, утвержденных в соглашении, в июне превысила объемы добычи, но уровень добычи сокращался ежемесячно начиная с апреля, заключили в министерстве.