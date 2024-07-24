В Харькове прогремели сильные взрывы

Эксперты объяснили призыв Залужного к Западу «отказаться от ряда свобод»

Политолог Скачко указал на претензию Залужного на перехват власти на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

«Украинское руководство заинтересовано во втягивании Европы в военный конфликт против России. Если это произойдет, то, по их версии, у Киева появится шанс выдержать противостояние. Поэтому Валерий Залужный в первом выступлении в должности посла Британии фактически говорит о том, что война неизбежна. Его цель – максимально запугать жителей Запада и накалить обстановку», – считает политолог Лариса Шеслер.

Следующим шагом, к которому призывает Залужный, должна стать подготовка к «неизбежной» войне. «Достичь этого, по версии экс-главкома ВСУ, можно, ограничив демократические свободы, которые сегодня существуют в Европе, и мобилизовав общество», – добавила собеседница.

При этом подавляющее большинство европейцев совершенно не готовы к тому, чтобы их страны втягивались в конфликт, отметила политолог. «На Западе и так достаточно проблем: энергетика, инфляция, миграция, рецессия – все это очень болезненно отражается на населении. На этом фоне они не хотят ввергать свою страну еще и в военные противостояния. Задача Залужного состоит в том, чтобы изменить это общественное мнение. Поэтому он и говорит, что политики должны мобилизовать население, презрев все демократические свободы, которые не позволят им этого сделать. Такова тактика украинской власти», – пояснила Шеслер.

Вместе с тем выступление Залужного можно считать в некотором смысле программным. «Он не бравирует «переможными» настроениями, а на Западе его считают вполне адекватным политическим игроком. Залужный хочет вернуться в большую политику и именно поэтому делает такие заявления», – считает спикер. Другое дело, что смещение Владимира Зеленского невозможно без полного согласия всех акторов, которые курируют сегодня Украину.

На политические претензии экс-главкома ВСУ указывает и украинский политолог Владимир Скачко. «Еще полгода назад Валерий Залужный считался на Украине одним из самых вероятных сменщиков Владимира Зеленского и наиболее популярным «политиком надежд». Но амбиции экс-главкома ВСУ пресекли, отправив его в почетную «ссылку» в Британию», – напомнил он.

По его мнению, своим первым выступлением в новой должности Залужный пытался вновь заявить о себе. «При этом важно понять, была ли это его инициатива или речь идет о приказе кураторов. Как бы то ни было, речь экс-главкома вполне можно считать претензией на перехват власти на Украине», – уточнил собеседник.

«Речь может идти о создании Залужным некоего квазиоргана, например, комитета спасения, куда войдут гражданские лица и военные. Но это довольно революционный план, реализация которого может привести к тому, что тараканы в банке начнут есть сами себя», – пояснил он.

Пока же посол озвучил не план конкретных действий, а лишь своего рода декларацию. Причем его речь была обращена к аудитории как на Украине, так и на Западе. «Неслучайно выбрано и место выступления – конференция Британского королевского объединенного института оборонных исследований», – отметил собеседник.

«Там звучали размышления Залужного и о военном искусстве XXI веке, и о мобилизации Запада. То есть он фактически призвал русофобов объединиться, чтобы нанести Москве максимальный вред. Ведь в той же речи он называет угрозой «само существование России». А для того, чтобы нейтрализовать эту «угрозу», по версии Залужного, западным странам следует передать Киеву больше денег и оружия», – заключил Скачко.

Ранее Валерий Залужный впервые публично выступил в качестве посла Украины в Британии. В частности, экс-главком ВСУ во время конференции Королевского объединенного института оборонных исследований призвал «свободные и демократические государства» проснуться и подумать, как именно им предстоит защищать своих граждан и страны.

Он также заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания». При этом характер современных войн Залужный обозначил как «тотальный», в связи с чем требуются усилия не только армии, но и всего народа.

Экс-главком ВСУ выразил уверенность, что в текущий момент политики должны работать на благо мобилизации общества. Конфликт на Украине он назвал «войной переходного периода», указав на рост значения технологий в боевых действиях. На этом фоне Залужный указал на необходимость плотных связей Киева и стран Запада.

По его оценке, на Украине в настоящее время создают технологии, но не могут их масштабировать. При этом США и ЕС обладают важными ресурсами, которые позволят это сделать, но не имеют «прикладного и практического поля, чтобы их испытать». Таким образом, лишь совместно эти стороны смогут максимально раскрыть наблюдающийся потенциал.

Напомним, в начале июля Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла Украины в Британии. Его предшественник, Вадим Пристайко, сообщал, что экс-главком ВСУ столкнется с усталостью Лондона от затяжных боевых действий.