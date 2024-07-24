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    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад превратился в тоталитарную секту

    Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

    14 комментариев
    24 июля 2024, 12:53 • Новости дня

    В Харькове прогремели сильные взрывы

    В Харькове прогремели сильные взрывы
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов.

    По его словам, звуки мощных взрывов прозвучали в Харькове, передает ТАСС.

    Ранее был нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом.

    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    23 июля 2024, 14:37 • Новости дня
    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам

    Опрос: На Украине втрое выросла доля готовых на территориальные уступки граждан

    Киевский институт озвучил данные о готовности украинцев к территориальным уступкам
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число украинцев, которые согласны на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, за год выросло в три раза, следует из результатов опроса Киевского института социологических исследований.

    В период с мая 2022 года по май 2023-го уступить территорию страны были готовы 8–10% украинцев, а 82–87% были против каких-либо уступок, отмечается в материале на сайте института, передает РИА «Новости».

    Однако к концу прошлого года доля граждан Украины, готовых к территориальным уступкам, выросла до 19%, в феврале этого года – до 26%, а в мае – до 32%, свидетельствуют результаты исследования.

    Опрос проводился с 16 по 22 мая и с 20 по 25 июня 2024 года методом телефонных интервью. В нем приняли участие более 3 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность заявлена на уровне не более 5%.

    Ранее в ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта.

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    23 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперты объяснили призыв Залужного к Западу «отказаться от ряда свобод»

    Политолог Скачко указал на претензию Залужного на перехват власти на Украине

    Эксперты объяснили призыв Залужного к Западу «отказаться от ряда свобод»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Залужный не оставляет надежд вернуться из лондонской «ссылки» на Украину. Его выступление можно считать претензией на перехват власти в Киеве, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Лариса Шеслер и Владимир Скачко. Ранее Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Британии призвал западных граждан «отказаться от ряда свобод».

    «Украинское руководство заинтересовано во втягивании Европы в военный конфликт против России. Если это произойдет, то, по их версии, у Киева появится шанс выдержать противостояние. Поэтому Валерий Залужный в первом выступлении в должности посла Британии фактически говорит о том, что война неизбежна. Его цель – максимально запугать жителей Запада и накалить обстановку», – считает политолог Лариса Шеслер. 

    Следующим шагом, к которому призывает Залужный, должна стать подготовка к «неизбежной» войне. «Достичь этого, по версии экс-главкома ВСУ, можно, ограничив демократические свободы, которые сегодня существуют в Европе, и мобилизовав общество», – добавила собеседница.

    При этом подавляющее большинство европейцев совершенно не готовы к тому, чтобы их страны втягивались в конфликт, отметила политолог. «На Западе и так достаточно проблем: энергетика, инфляция, миграция, рецессия – все это очень болезненно отражается на населении. На этом фоне они не хотят ввергать свою страну еще и в военные противостояния. Задача Залужного состоит в том, чтобы изменить это общественное мнение. Поэтому он и говорит, что политики должны мобилизовать население, презрев все демократические свободы, которые не позволят им этого сделать. Такова тактика украинской власти», – пояснила Шеслер.

    Вместе с тем выступление Залужного можно считать в некотором смысле программным. «Он не бравирует «переможными» настроениями, а на Западе его считают вполне адекватным политическим игроком. Залужный хочет вернуться в большую политику и именно поэтому делает такие заявления», – считает спикер. Другое дело, что смещение Владимира Зеленского невозможно без полного согласия всех акторов, которые курируют сегодня Украину.

    На политические претензии экс-главкома ВСУ указывает и украинский политолог Владимир Скачко. «Еще полгода назад Валерий Залужный считался на Украине одним из самых вероятных сменщиков Владимира Зеленского и наиболее популярным «политиком надежд». Но амбиции экс-главкома ВСУ пресекли, отправив его в почетную «ссылку» в Британию», – напомнил он.

    По его мнению, своим первым выступлением в новой должности Залужный пытался вновь заявить о себе. «При этом важно понять, была ли это его инициатива или речь идет о приказе кураторов. Как бы то ни было, речь экс-главкома вполне можно считать претензией на перехват власти на Украине», – уточнил собеседник.

    «Речь может идти о создании Залужным некоего квазиоргана, например, комитета спасения, куда войдут гражданские лица и военные. Но это довольно революционный план, реализация которого может привести к тому, что тараканы в банке начнут есть сами себя», – пояснил он.

    Пока же посол озвучил не план конкретных действий, а лишь своего рода декларацию. Причем его речь была обращена к аудитории как на Украине, так и на Западе. «Неслучайно выбрано и место выступления – конференция Британского королевского объединенного института оборонных исследований», – отметил собеседник.

    «Там звучали размышления Залужного и о военном искусстве XXI веке, и о мобилизации Запада. То есть он фактически призвал русофобов объединиться, чтобы нанести Москве максимальный вред. Ведь в той же речи он называет угрозой «само существование России». А для того, чтобы нейтрализовать эту «угрозу», по версии Залужного, западным странам следует передать Киеву больше денег и оружия», – заключил Скачко.

    Ранее Валерий Залужный впервые публично выступил в качестве посла Украины в Британии. В частности, экс-главком ВСУ во время конференции Королевского объединенного института оборонных исследований призвал «свободные и демократические государства» проснуться и подумать, как именно им предстоит защищать своих граждан и страны.

    Он также заявил о важности «честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом». По его словам, обществу необходимо согласиться «на временный отказ от ряда свобод ради выживания». При этом характер современных войн Залужный обозначил как «тотальный», в связи с чем требуются усилия не только армии, но и всего народа.

    Экс-главком ВСУ выразил уверенность, что в текущий момент политики должны работать на благо мобилизации общества. Конфликт на Украине он назвал «войной переходного периода», указав на рост значения технологий в боевых действиях. На этом фоне Залужный указал на необходимость плотных связей Киева и стран Запада.

    По его оценке, на Украине в настоящее время создают технологии, но не могут их масштабировать. При этом США и ЕС обладают важными ресурсами, которые позволят это сделать, но не имеют «прикладного и практического поля, чтобы их испытать». Таким образом, лишь совместно эти стороны смогут максимально раскрыть наблюдающийся потенциал.

    Напомним, в начале июля Валерий Залужный приступил к работе в качестве посла Украины в Британии. Его предшественник, Вадим Пристайко, сообщал, что экс-главком ВСУ столкнется с усталостью Лондона от затяжных боевых действий.

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    24 июля 2024, 11:27 • Новости дня
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киевские власти располагают действующими планами по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины», заявил подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин, комментируя подрыв машины российского офицера в Москве.

    По его словам, в Москве в 06.30 мск подорвали «Тойоту» с офицером Минобороны, он и его жена в тяжелом положении.

    «Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины». Включая автора этих строк», – написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что «никакие там возможные мирные переговоры власти Украины не волнуют».

    Ранее МИД России передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    23 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В качестве примера Лавров привел высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что власти не видят необходимости в соблюдении языковых прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», – указал глава российского МИД.

    Ранее на Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских.

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    24 июля 2024, 12:26 • Новости дня
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева

    Политолог Рар: Киеву сойдет с рук использование энергетики в качестве оружия

    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    @ Omar Havana/AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но Киеву, видимо, это сойдет с рук, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Между тем в Венгрии пригрозили продолжить блокировку помощи Киеву из фонда мира ЕС.

    «Отрезание юго-восточных стран Европы от поставок нефти – это атака на весь Евросоюз. По правилам, Брюссель должен сразу поставить Украину на место. Однако в ЕС оказались такие страны, как Польша и Румыния, которые готовы обменять «пророссийских» венгров и словаков на украинцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что Будапешт и Братислава обвинили Киев в нарушении соглашения об ассоциации с ЕС из-за ограничения транзита нефти. «Ведь нельзя так препятствовать поставкам энергетических ресурсов. Посмотрим, что в защиту Венгрии и Словакии скажет Евросоюз», – отметил собеседник. Как считает Рар, Брюссель встанет на сторону Киева. 

    «В Евросоюзе готовы классифицировать поведение Украины как правильное. Согласно информации из кругов ЕС, действия украинской стороны рассматриваются как «законные», поскольку Киев исходит якобы из «вопросов безопасности». При этом в данном случае венграм просто некуда деваться – не пойдут же они в ЕАЭС», – уточнил политолог.

    «Между тем Украина играет в ва-банк. Страна фактически начинает дисциплинировать Евросоюз и командовать организацией. Причем Киев использует энергетику как оружие, а ведь в этом Брюссель раньше обвинял Россию. Но украинской стороне, видимо, это сойдет с рук», – заключил Рар.

    Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. По его словам, поведение венгерских властей принесло вред украинцам, и ответ со стороны Киева был закономерен.

    «Ну странно было бы, чтобы Венгрия создавала нам определенные проблемы, а то, что касается самой Венгрии, было бы только в положительном контексте. К сожалению, война – это война, и она приносит негативные последствия для стран, которые смотрят на войну не так, как остальной ЕС», – сказал Подоляк.

    Между тем сама Венгрия пригрозила, что не одобрит выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти. «Как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 млрд евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?» – задался вопросом глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Он отметил, что Венгрия и Словакия пригрозили Украине судом в ЕС из-за нарушения соглашения об ассоциации. «Потому что в соглашении об ассоциации между Европейским союзом и Украиной указано, что Украина не может прерывать транзит энергоносителей через Украину в страны – члены ЕС ни полностью, ни частично», – пояснил министр.

    Напомним, Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя они еще в 2022 году отвоевали у ЕК право на импорт нефти из России. Страны связывают это с расширением украинских санкций против российских компаний. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

    После блокировки украинской стороной транзита нефти Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии. Сийярто сообщил, что обсуждал проблему с Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр.

    Венгрия считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие инструменты есть в распоряжении Будапешта и Братиславы для принуждения Украины к выполнению своих обязательств.

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    23 июля 2024, 20:43 • Новости дня
    СБУ задержала помогавшего украинцам избежать мобилизации экс-телеведущего

    СБУ задержала помогавшего военнообязанным избежать мобилизации в ВСУ экс-телеведущего Жана Новосельцева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двух подозреваемых в организации противодействия мобилизации, один из задержанных, по данным украинских СМИ, бывший телеведущий Жан Новосельцев.

    Как сообщается в Telegram-канале СБУ, по данным следствия, задержанные призывали к «вооруженному сопротивлению» военкомам, помогая таким образом мужчинам призывного возраста избежать мобилизации, и распространяли в соцсетях ложную информацию о ВСУ, передает РИА «Новости».

    Им инкриминируется статья «Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований», которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

    Ранее сообщалось о росте на Украине спроса на нелегальное пересечение границы.

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    24 июля 2024, 09:11 • Новости дня
    Жители «донецкого Нью-Йорка» рассказали, что ВСУ отбирали детей у родителей

    Tекст: Александра Юдина

    В подконтрольном ВСУ поселке Новгородское (до 2021 года известен как «донецкий Нью-Йорк») украинские власти в сотрудничестве с организацией «Белый ангел» забирали детей у родителей под предлогом эвакуации, сообщил эвакуированный из поселка местный житель.

    Близкие детей опасаются, что их могли отдать на органы или педофилам, передает РИА «Новости».

    «В поселке семья была, мать умерла. К детям приехали, забрали их, а позднее сообщили, что они находятся у тети в Киеве. Туда звонили, тетя подтвердила, что дети у нее, но пообщаться с ними не дали. Соседи хотели узнать их голоса, но им не позволили», – рассказал местный житель.

    По его словам, люди боялись за детей, поэтому старались их прятать.

    Ранее ВСУ совершили атаку на детскую площадку Шебекино, было ранено пятеро детей.

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    24 июля 2024, 12:43 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом

    Спикер МИД Захарова объяснила, почему Зеленский решил поговорить с Трампом

    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом
    @ Chris Kleponis /CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом из-за страха потерять привязку к власти в Киеве, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, «карманный диктатор» (Зеленский) решил позвонить Трампу после покушения на последнего для того, чтобы навсегда остаться в украинской власти, передает ТАСС.

    «Никаких этических сдерживающих моментов», – заверила она.

    Также дипломат напомнила о словах экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Зеленский «выиграл» власть в Киеве в обмен на жизни простых украинцев.

    Кроме того, Захарова назвала скудными итоги участия Зеленского «со своей фирменной протянутой рукой» в четвертом саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании.

    «Итоги этой абсолютно бесполезной сходки для самой Украины весьма скудные», – заключила она.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, какой новый рычаг давления на Зеленского появился у Трампа.

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    23 июля 2024, 13:47 • Новости дня
    В Совфеде пообещали ответ на атаку БПЛА на паром в порту «Кавказ»

    Сенатор Джабаров: Россия жестко отреагирует на атаку дронов на паром в порту «Кавказ»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные примут меры и жестко ответят на атаку дронов на паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

    «Я думаю, что на подобные атаки надо отвечать очень жестко. Когда сейчас западные страны говорят о начале мирных переговоров с Украиной – с кем переговариваться, с террористами?» – приводит «Лента.ру» комментарий сенатора.

    Джабаров уверен, что ВС России предпринимают необходимые меры для ответа на атаку украинских дронов в порту «Кавказ». Он добавил, что на Западе не видят и не хотят замечать, что «творит Украина против россиян».

    Ранее ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», погиб один человек, пятеро ранены.

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    24 июля 2024, 10:42 • Новости дня
    В МИД объяснили слова Зеленского об окончании СВО электоральными циклами в США

    Спикер МИД Захарова объяснила слова Зеленского об окончании СВО электоральными циклами в США

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Владимира Зеленского о скором завершении украинского кризиса связаны с электоральными циклами в Соединенных Штатах, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    «Это те сигналы, которые на фоне происходящего вокруг Белого дома и предстоящих выборов, посылает Банковая, в этом контексте это нужно рассматривать», – передает радио Sputnik ее слова.

    Также Захарова добавила, что не стоит «рассчитывать на искренность» Зеленского.

    Напомним, Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    До этого Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    23 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    ЕК получила претензии Венгрии и Словакии к Украине по нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение совместного письма глав МИД Словакии и Венгрии по теме прекращения поставок российской нефти через украинскую территорию.

    «Мы можем подтвердить, что вчера вице-председатель Еврокомиссии (Валдис) Домбровский получил совместное письмо от министров иностранных дел Венгрии и Словакии касательно влияния решения Украины прекратить поставки «Лукойла» по нефтепроводу «Дружба», – сообщил в ходе брифинга представитель ЕК Олоф Гилл, передает РИА «Новости».

    Он также проинформировал, что Словакия и Венгрия запросили встречу комитета по торговой политике Евросоюза для оценки сложившейся ситуации.

    Вместе с тем Гилл утверждает, что решение Киева запретить транзит российской нефти через территорию Украины никак не влияет на безопасность снабжения ЕС этим энергоносителем.

    Накануне Будапешт и Братислава направили в Еврокомиссию (ЕК) запрос на проведение консультаций с украинской стороной по вопросу приостановки транзита нефти из России.

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    23 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Сальдо: В Херсонской области объявлена ракетная опасность

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сигнал о ракетной опасности объявлен в Херсонской области во второй половине дня во вторник, предупредил глава региона Владимир Сальдо.

    В Херсонской области объявлена ракетная опасность, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Он попросил жителей соблюдать спокойствие и быть внимательными. В случае необходимости нужно звонить на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения 112.

    Напомним, в воскресенье в ходе обстрелов левого берега Днепра в Херсонской области погибла местная жительница.

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    24 июля 2024, 11:09 • Новости дня
    Китай пообещал продолжать предоставлять гуманитарную помощь Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД КНР Ван И сказал украинскому коллеге Дмитрию Кулебе в ходе встречи в Гуанчжоу, что Китай продолжит помогать Украине гуманитарной помощью. О содержании встречи министров на брифинге рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин.

    Министр иностранных дел КНР Ван И проводит встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Гуанчжоу.

    Как приводит слова Ван И официальный представитель ведомства, Китай обеспокоен гуманитарной ситуацией на Украине и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь, передает ТАСС.

    Он добавил, что Китай выражает готовность увеличить импорт продовольствия с Украины.

    Ван И отметил, что Китай продолжит расширять импорт продовольствия с Украины и совместно с ней поддерживать бесперебойность логистических каналов и международную продовольственную безопасность.

    Он добавил также, что Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно вернуться за стол переговоров, а урегулирование всех споров всегда должно достигаться по политическим каналам. Ван И указал, что украинский кризис продолжается уже третий год, а конфликт все еще длится, риск его распространения возрастает. Он отметил, что Китай всегда был твердо привержен продвижению политического урегулирования.

    Ранее Китай в ходе визита Кулебы решил посодействовать урегулированию проблемы Украины.

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    На этой неделе случится то, что уже давно ждет рынок. Банк России поднимет ключевую ставку, которая держалась с прошлого года на уровне 16%. Два крупных банка повысили ставки, даже не дожидаясь решения ЦБ. Это лишь подтверждает, что на этот раз сомнений в ужесточении политики ЦБ ни у кого нет. Вопрос лишь в том, насколько вырастет ставка. Подробности

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    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

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    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

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    «Ухилянты» создали новую отрасль экономики Украины

    Массовое бегство украинских мужчин от мобилизации за границу привело к возникновению в стране не только новых слов («ухилянты»), но и фактически новой отрасли экономики. Отрасль эта построена на огромной цепи взяток, которые платят чиновникам и пограничникам, прикрывающим это бегство. Как устроены эти схемы и во сколько они обходятся? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

      Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путь Запада перестает быть путем прогресса

      Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Запад превратился в тоталитарную секту

      Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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