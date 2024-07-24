Грузия указала на ограничения прав и свобод в Молдавии

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«За последнее время в Молдавии закрыли около десяти телекомпаний. В Молдавии ограничен политический плюрализм, Молдавия является членом СНГ, но об этом никто не вспоминает, когда критикуют Грузию», – заявил он на пресс-конференции.

«К Молдавии нет такого интереса (со стороны Запада), какой есть по отношению к Грузии. Мы видим в этом предвзятость и двойные стандарты», – сказал он.

«Грузия надеется на то, что США сформируют по отношению к Грузии справедливый, правильный и прагматичный курс, и тогда мы сможем перезагрузить отношения», – сказал Ираклий Кобахидзе.

По его словам, военные действия на Украине «завершатся через год в случае победы в США демократов, а в случае победы республиканцев – через полгода».

«После этого изменится ситуация в регионе, а значит изменится и отношение к Грузии», – отметил он.

«Пока же конкретные силы в США имеют по отношению к Грузии интересы, которые не отвечают нашим национальным интересам. С будущего года надеемся вернуть наши двусторонние отношения на прежние рельсы», – сказал глава правительства Грузии.

По его словам, от Грузии желали открытия «второго фронта», но этого не достигли, поэтому конкретные силы истерят».