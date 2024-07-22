То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
В Белгороде и Шебекине объявили ракетную опасность
На территории Белгорода объявлена ракетная опасность, она также распространяется на Белгородский район, город Шебекино и Шебекинский городской округ, сообщила белгородская администрация.
В городе во второй половине дня в понедельник объявлена ракетная опасность, всем следует спуститься в подвальные помещения или другие укрытия, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение властей Белгорода.
Отмечается, что в городе слышна сирена, а также разрывы в небе.
В воскресенье из-за обстрелов со стороны ВСУ в Шебекино ранения получили девять человек.