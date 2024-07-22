То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
В Германии рассказали, как Орбан помешал планам ЕС по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Москву и переговорами с президентом России Владимиром Путиным помешал планам ЕС продемонстрировать единогласную поддержку Украины в Европе, сообщили СМИ.
Как пишет Tagesschau, с точки зрения Еврокомиссии, Орбан нанес ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины, передает РИА «Новости».
Отмечается, что желание Орбана начать переговоры столкнулось со шквалом критики в ЕС. В сообщении говорится, что существуют опасения, что страны, не являющиеся членами Евросоюза, могут воспринять мирные инициативы Орбана как официальную позицию ЕС.
Ранее в Венгрии выразили готовность стать площадкой для переговоров России и Украины. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Орбан готовит ловушку провоенным политикам Европы.