Захарова посоветовала Джонсону не мечтать об отводе российских войск к границам 2022 года

Мария Захарова: Пусть Джонсон даже не мечтает об уходе России из новых регионов

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Джонсон – провокатор-русофоб. Именно он подстрекал киевский режим к отказу от ранее им же запрошенных переговоров с Россией. До границ 2022 года Россия войска не выведет. Пусть даже не мечтают», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Ранее бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей статье для Daily Mail заявил, что в случае достижения целей в СВО Россия, а точнее – президент РФ Владимир Путин «пойдет на Грузию и на все российское «ближнее зарубежье», а также на Прибалтику, чтобы «восстановить СССР».

Поэтому Джонсон хочет, чтобы Дональд Трамп, в случае победы на выборах, разрешил ВСУ бить ракетами ATACMS по российским аэродромам и в целом «укрепил Украину». В итоге, по замыслу Джонсона, «Путину придется отступить» как минимум до границ, существовавших до начала СВО, а Украина запустит процесс вступления в ЕС и НАТО.

При этом в реальности, вопреки чаяниям Джонсона, ВС РФ продвигаются все дальше в зоне СВО. Так, в воскресенье российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Также газета ВЗГЛЯД писала, что ВС РФ применили новый козырь в зоне спецоперации – авиабомбу ФАБ-3000, а сама Украина провалила тест на патриотизм.

Стоит напомнить, что в ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.