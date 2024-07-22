То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Экс-глава концерна «Автоматика» дал признательные показания
Экс-глава концерна «Автоматика» дал признательные показания по делу о мошенничестве
Бывший гендиректор концерна «Автоматика» Андрей Моторко, которому суд смягчил меру пресечения, признал свою вину и дал показания по делу о мошенничестве.
«Моторко признал свою вину частично и дал признательные показания по делу о мошенничестве в особо крупном размере», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, в мае Моторко было предъявлено окончательное обвинение, однако в настоящее время продолжается дополнительное расследование. В рамках этого дела также был арестован начальник НИО-3 «Автоматики» Александр Нестеров, который по-прежнему находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что Моторко обвиняется в мошенничестве, связанном с закупкой антенн для спутниковой связи в Китае, которые были выданы за собственную разработку. Концерн «Автоматика» незаконно получил от Минпромторга субсидию в размере 300 млн рублей в качестве компенсации части затрат.