То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Кабмин поддержал проект МИД о выходе России из Совета по исследованию моря
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, подготовленный МИД и Минсельхозом, о денонсации Россией конвенции о Международном совете по исследованию моря.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала данный законопроект», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
В мае прошлого года руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что Россия может выйти из совета, если не будет восстановлено ее полное членство в организации.
Деятельность совета охватывает Атлантический океан и прилегающие моря. В состав совета входят 20 стран.