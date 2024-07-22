То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
В Хорватии открыли стрельбу в доме престарелых, погибли пять человек
В хорватском городе Дарувар неизвестный напал на дом престарелых с огнестрельным оружием, погибли пять человек, сообщает хорватское телевидение.
На месте скончались пять человек, еще нескольким оказывается медицинская помощь, передает ТАСС со ссылкой на национальное телевидение страны HRT.
Подозреваемого задержали правоохранители, его личность не раскрывается.
Между тем премьер Хорватии Андрей Пленкович выразил соболезнования семьям погибших. Он заявил, что на место прибудет глава МВД страны Ранко Остоич и другие ведомственные начальники.
Портал Mojportal указал, что в результате нападения погибли пять человек, еще пятеро получили ранения различной тяжести. По его данным, задержанный – бывший сотрудник военной полиции, в доме престарелых жила его мать.