То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».10 комментариев
Депутат Рады признала успехи российской армии на фронте
Депутат Верховной рады Безуглая признала успехи российской армии на фронте
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила об успехах ВС России на фронте и обвинила в этом украинских командиров.
Безуглая рассказала о прорывах на фронте, а также, по ее словам, сейчас продолжаются бездумные ротации, вмешательство в управление взводом и репрессии. Она подчеркнула, что выводов украинское военное командование сделать не способно, передает РИА «Новости».
Как указала депутат, главком ВСУ Александр Сырский «продолжает стирать» батальоны украинских военных, создавать «зомби-бригады». Безуглая уточнила, что резонансные случаи в бригадах заминаются разными методами. «Так, гидра генералитета, которая безнадежно отстала от темпа и требований современной войны, пытается задержать изменения управления как можно дольше и не отдать ВСУ. Потому что иначе им конец», – пояснила она.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские силы смогли после освобождения Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области пройти на участке фронта шириной более чем 30 км, формирования ВСУ могут оказаться в окружении.