Марочко: ВСУ могут оказаться в окружении после потери Розовки и Песчаного Нижнего

Tекст: Алексей Дегтярев

Продвижение ВС России на этом участке «поджимает» украинские силы к Оскольскому водохранилищу, что может привести к окружению украинской группировки, пояснил Марочко ТАСС.

Марочко напомнил, что множество переправ через реку Оскол уничтожено. По его словам, командованию ВСУ придется выбирать – оставлять ли свои войска на левом берегу, либо переправлять на их на правый берег Оскольского водохранилища.

«Если они останутся на нашей территории, то очень большая вероятность того, что эти войска будут окружены и разгромлены. Также велика вероятность того, что эти войска останутся полностью без снабжения», – пояснил эксперт.

Марочко указал, что после этого продвижения на участке создается «много перспектив», в том числе для освобождения Купянска.

Напомним, в последние сутки российские военные освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области – Розовку и Песчаное Нижнее.