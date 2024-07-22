То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».9 комментариев
Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков распространения вируса Чандипура
Роспотребнадзор: Рисков распространения вируса Чандипура на территории России нет
Рисков распространения вируса Чандипура в России нет, комары-переносчики заболевания не обитают на территории страны, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как сообщили в ведомстве, в России рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет, так как являющиеся переносчиками заболевания комары в России не живут , передает ТАСС.
В Роспотребнадзоре уточнили, что вирус Чандипура – редкое заболевание, которое проявляется головной болью, мышечной слабостью, высокой температурой и другими симптомами. Передается через укусы комаров и может вызывать лихорадку Чандипура, способнуюможет привести к летальному исходу. Наиболее опасен для детей в возрасте до 15 лет.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о случаях лихорадки Западного Нила в России.