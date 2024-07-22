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«Новые люди» предложили добавить на «Госуслуги» раздел о домашних животных
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов и Антон Ткачев предложили добавить на портал «Госуслуги» раздел, посвященный содержанию домашних питомцев.
Их предложение появилось после акции «Питомец в городе» движения «Мы в ответе за них», сообщается в Telegram-канале движения.
В ходе акции владельцы домашних животных обозначили ряд проблем, которые важно решить. К ним участники акции отнесли отсутствие информации о площадках для выгула домашних питомцев, адресах государственных ветклиник, рекомендованных кинологических школах и др. По их мнению, самым важным недостатком остается разрозненность информации, отсутствие единого верифицированного источника.
В связи с этим Арапов и Ткачев предложили Минцифры добавить на портал «Госуслуги» раздел, посвященный содержанию домашних питомцев.
«Мы обратились к министру цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность дополнить единый портал «Госуслуги» новым разделом, посвященным содержанию домашних питомцев, в частности: возможность записи через портал в ветеринарную клинику или поиск проверенной кинологической службы, особенно если собака входит в перечень опасных пород», – пояснил Арапов.