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    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    22 июля 2024, 04:55 • Новости дня

    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское МВД опубликовало фотографии мужчины, который подозревается в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, он объявлен в розыск.

    «Полиция опубликовала ориентировку на вероятного убийцу Ирины Фарион и его видео на месте преступления», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.


    Речь идет о мужчине худощавого телосложения, возраст – около 20 лет, рост – 170-180 см. Сообщается, что в момент нападения на нем были панама и красные перчатки. МВД Украины попросило жителей страны помочь установить его личность и местонахождение, если они владеют соответствующей информацией, передает ТАСС.

    В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что заслушал «доклад министра внутренних дел по расследованию убийства Ирины Фарион». «Тяжелый процесс», – сказал Зеленский, отметив, что выясняется «больше данных об исполнителе».

    В пятницу Фарион ранили из огнестрельного оружия во Львове. Она умерла в больнице.


    21 июля 2024, 10:43 • Новости дня
    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР

    Удар «Искандерами» по воинским эшелонам ВСУ в ДНР уничтожил до 240 украинских военных

    «Искандеры» одним ударом уничтожили до 240 украинских военных в ДНР
    @ Bulkin Sergey/news.ru/GLobal Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по двум воинским эшелонам с личным составом и техникой ВСУ в районе города Барвенково в ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате удара уничтожено до 240 украинских боевиков и свыше 60 единиц военной техники, в том числе западного производства, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Ранее в результате удара «Искандеров» по ж/д эшелону 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ было уничтожено до 120 украинских военнослужащих и до 20 единиц техники.

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    21 июля 2024, 12:14 • Новости дня
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    Борис Джонсон: Трамп добьется победы Украины
    @ IMAGO/Roberto Casimiro/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США сможет добиться усиления киевского режима до такой степени, что России придется вывести войска в том числе из новых регионов, заявил бывший британский премьер Борис Джонсон.

    Трамп, по словам британского политика, может в случае переизбрания главой американского государства окончить конфликт на украинской территории на выгодных для Запада и киевских властей условиях, заявил Джонсон в статье для Mail Online.

    Для этого будущему главе Белого дома нужно в качестве первого шага снять бюрократические препоны и задержки в помощи Украине и дать украинцам разрешения, которые им требуются для достижения своих целей.

    В таком случае российские войска будут вынуждены отойти до границ минимум 2022 года, и в этот момент Трамп сможет сделать предложение. По мнению Джонсона, президенту России Владимиру Путину во избежание будущих конфликтов «придется признать Украину свободной страной, способной выбирать свою судьбу в ЕС и НАТО».

    Москва же взамен сможет объявить о том, что спецоперация увенчалась успехом, и о том, что Украина денацифицирована, а для русскоязычных на Украине могут предусмотреть меры защиты.

    Также при Трампе возможно возвращение сближения с Россией, когда она была «уважаемым партнером G8 и НАТО», но добиться этого получится только с помощью силы. Вашингтону придется показать, что «Советскую империю нельзя возродить силой», отметил Джонсон.

    Экс-премьер Британии добавил, что если бы Трампа переизбрали на второй срок раньше, то Россия бы «не вторглась на Украину». Также победа Украины может привести к улучшению отношений с Россией, заключил политик.

    В ноябре 2023 года лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    21 июля 2024, 11:39 • Новости дня
    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет «российской дезинформации»

    Польша призвала просветить молодых американцев насчет России
    @ Freepik

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Польская сторона выступила с призывом к Европейскому союзу запустить совместную с США кампанию, которая должна указать молодому американскому поколению в «разоблачении российской дезинформации», говорится в документе, подготовленном ко встрече глав МИД ЕС.

    Перед выборами американского президента необходимо «расширить масштабы разоблачения российской дезинформации», сообщается в документе, передает Deutsche Welle (иноагент) со ссылкой на Reuters.

    Нужно запустить кампании, проясняющие нынешнее положение Европы, преимущества дипломатии, коллективной безопасности и открытого общества.

    Польша призывает напомнить американским гражданам, «особенно молодому поколению», о результатах, которые экономике США принесло партнерство.

    В июне госдепартамент США заявлял о создании совместной с Польшей «коммуникационной группы» по Украине, которая должна поддержать киевский режим «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».

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    21 июля 2024, 17:15 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    Зеленский допустил переговоры с Путиным
    @ Jeff Overs/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, что киевский режим может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Такие переговоры возможны в рамках второго «саммита мира», заявил Зеленский в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

    Переговоры могут пройти при условии, что Россия будет готова «проговаривать» украинский план урегулирования.

    «И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал Зеленский.

    По его словам, для окончания боевых действий необходимо вести переговоры с тем, «кто в России все решает».

    Ранее российский МИД заявлял, что высказывания киевского режима о готовности разрешить конфликт с помощью дипломатии являются пустыми словами, поскольку на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.

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    21 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    На западе Украины майор ВСУ застрелил пограничника

    Tекст: Ольга Иванова

    Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины, сообщила представитель спецпрокуратуры Западного региона Юлия Шевченко.

    Военнослужащий погранслужбы умер от полученных ранений. По данным Шевченко, конфликт произошел на почве ревности в одной из гостиниц города. Майор задержан, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что украинские пограничники в Закарпатской области со стрельбой задержали четырех мужчин, которые пытались бежать в Венгрию от мобилизации.

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    21 июля 2024, 13:28 • Новости дня
    Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области
    Российские войска освободили Розовку в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области, сообщило Министерство обороны России.

    В ЛНР освобождена Розовка, в Харьковской области – Песчаное Нижнее, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка также поразила формирования 77-й аэромобильной, 14-й, 115-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Синьковки, Петропавловки, Берестового (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, две боевые бронированные машины, американские гаубицы М777 и М198, британскую гаубицу FH-70, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, американское орудие М119, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии у Тихого, Циркунов, Казачьей Лопани, Липцов, Волчанска, Жовтневого и Стариц в Харьковской области.

    Она также отразила четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой, 23-й механизированной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 145 человек, две гаубицы М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, хорватскую РСЗО RAK-SA-12.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ у Северска, Григоровки, Часова Яра, Ильинки, Катериновки в ДНР. Отражена атака штурмовиков 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 510 человек и БТР. При контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, гаубица М777, гаубица М114 и гаубица FH-70, два орудия Д-20, три орудия М119, британская гаубица L-119. Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 32-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны у Торецка, Михайловки, Желанного, Новгородского и Волчьего в ДНР. Она также отразила семь контратак 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 330 человек, боевую бронированную машину, американскую САУ М109 Paladin, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, гаубицу L-119 и три полевых склада боеприпасов.

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    21 июля 2024, 10:05 • Новости дня
    Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира
    Кличко предложил провести на Украине референдум для достижения мира
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Украине, вероятно, необходим референдум для достижения мира, но президент Владимир Зеленский вряд ли согласится отдать часть своей власти, любой его шаг может обернуться «политическим самоубийством», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Зеленскому, по всей видимости, придется прибегнуть к референдуму, сказал Кличко Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

    Вряд ли этот политик сможет выйти к такому болезненному решению самостоятельно, добавил мэр украинской столицы.

    Киевский режим мог бы создать «правительство национального единства», к которому прибег Израиль после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. При этом Кличко усомнился, что Зеленский готов поделиться частью своей власти, которую он приобрел после введения военного положения.

    Градоначальник добавил, что парламент Украины «утратил какую-либо значимую роль» из-за концентрации власти в офисе президента страны.

    Любой шаг Зеленского чреват «политическим самоубийством», но для страны продолжение боевых действий на следующие два года обернутся кошмаром, заключил Кличко.

    В апреле мэр Киева жаловался, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала боевых действий.

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    21 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Украина запросила у четырех стран ЕС крупные поставки электроэнергии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона запросила поставки электроэнергии у четырех европейских стран, сообщило министерство энергетики Украины в воскресенье.

    В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши и Венгрии, его общий объем – 25 682 МВт·ч, сообщило министерство, передает ТАСС.

    New York Times ранее сообщала, что на большей части украинской территории возможен коллапс энергосистемы из-за слишком высокой температуры воздуха.

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    21 июля 2024, 08:08 • Новости дня
    Стало известно о конфликте между ТЦК и ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт между представителями территориальных центров комплектования (аналог военкомата) и военнослужащими разгорается на Украине, рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, наблюдается негативное отношение у вэсэушников к тэцэкашникам, у которых зарплаты у них не ниже, чем у бойцов на передовой, плюс премия за пойманных людей большая, но они каждый вечер возвращаются домой, тогда как ВСУ сидят в окопах, передает ТАСС. Лебедев добавил, что военнослужащие очень не любят тэцэкашников.

    Он добавил, что были случаи, когда бывшие военнослужащие сжигали машины ТЦК в Одессе.

    Ранее в Одессе сгорело четыре автомобиля ВСУ. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.

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    21 июля 2024, 10:18 • Новости дня
    Перехвачены переговоры ВСУ об убийстве бабушек в Красногоровке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в ходе переговоров по радио обсудили обстрел мирных жителей в Красногоровке в ДНР, в ходе беседы они поговорили о том, как «минусовать бабулек», переговоры перехватили штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады.

    В перехваченном разговоре принимали участие трое украинских военнослужащих, двое из них, предположительно, с позывными Абрикос и Бизон, обсудили прилет по одной из позиций, передает РИА «Новости» со ссылкой на расшифровку, предоставленную Минобороны России.

    После этого диалога Абрикос вызвал Терена, который сообщил, что видел, как «пошли две бабули».

    «Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» – обратился к нему Абрикос.

    Его собеседник принял сообщение, он добавил, что гражданские «прошли далеко». После этого Абрикос и Бизон вернулись к обсуждению последствий прилета.

    Ранее мирная жительница Любовь Подолянюк заявила, что ВСУ в Красногоровке целенаправленно обстреливали дома с гражданскими.

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    21 июля 2024, 12:41 • Новости дня
    На Украине подсчитали общий объем взяток для «бронирования» от армии

    Депутат Рады Наталуха: Украинцы платят ежегодно до 2 млрд долларов, чтобы не попасть на фронт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой, заявил депутат Рады Дмитрий Наталуха.

    Парламентарий в эфире украинского телевидения назвал эти взятки «теневым экономическим бронированием», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что объемы этого «бронирования» составляют от 700 млн долларов до 2 млрд долларов.

    Ранее на Украине обсуждался законопроект об «экономической брони от армии». Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные действия приближают киевский режим к поражению в конфликте с Россией.

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    21 июля 2024, 16:00 • Новости дня
    Марочко: ВСУ могут оказаться в окружении после потери Розовки и Песчаного Нижнего

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы смогли после освобождения Розовки в ЛНР и Песчаного Нижнего в Харьковской области пройти на участке фронта шириной более чем 30 км, формирования ВСУ могут оказаться в окружении, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Продвижение ВС России на этом участке «поджимает» украинские силы к Оскольскому водохранилищу, что может привести к окружению украинской группировки, пояснил Марочко ТАСС.

    Марочко напомнил, что множество переправ через реку Оскол уничтожено. По его словам, командованию ВСУ придется выбирать – оставлять ли свои войска на левом берегу, либо переправлять на их на правый берег Оскольского водохранилища.

    «Если они останутся на нашей территории, то очень большая вероятность того, что эти войска будут окружены и разгромлены. Также велика вероятность того, что эти войска останутся полностью без снабжения», – пояснил эксперт.

    Марочко указал, что после этого продвижения на участке создается «много перспектив», в том числе для освобождения Купянска.

    Напомним, в последние сутки российские военные освободили два населенных пункта в ЛНР и Харьковской области – Розовку и Песчаное Нижнее.

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    21 июля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве сожгли несколько машин военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинской столице в ночь на воскресенье подожгли несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим, сообщает украинская пресса.

    В Киеве сожгли несколько машин, принадлежащих военным, точное число автомобилей не указывается, передает ТАСС.

    В субботу на Украине подожгли два автомобиля ВСУ и релейный шкаф на железной дороге.

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    21 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    В результате обрыва троса на троллей-аттракционе в Киеве погиб человек

    ТСН: В Киеве оборвался трос троллей-аттракциона через Днепр, есть погибший

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трос троллей-аттракциона через реку Днепр оборвался в Киеве, сообщает украинский телеканал ТСН.

    На опубликованном видео видно, как люди пытаются вытащить трос из воды, при этом в момент обрыва на аттракционе находился человек, он упал в воду и утонул, передает ТАСС.

    Ранее в Киеве допустили полное падение энергетики на Украине зимой.

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    21 июля 2024, 19:50 • Новости дня
    За ночь в Николаеве сожгли четыре машины украинских военных

    Tекст: Ольга Иванова

    За прошедшую ночь жители Николаева сожгли четыре машины украинских военнослужащих и сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, одну машину сожгли «возле Площади Победы, другую – в Октябрьском, третья – на проспекте Ленина, и микроавтобус в Лесках», передает РИА «Новости».

    При этом Лебедев считает, что поджогов больше, по его словам, жители города в ответ на мобилизацию на Украине уничтожают автомобили с военными номерами.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на воскресенье подожгли несколько автомобилей, принадлежащих военнослужащим.

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