Взрывы уничтожили два объекта критической инфраструктуры в Сумской области

В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

Tекст: Вера Басилая

Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

«Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.