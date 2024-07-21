От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?19 комментариев
Подпольщик сообщил о возросшей активности на украинских аэродромах
На каждом украинском аэродроме обычно базируется один или два самолета, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в последнее время Украина начала использовать ранее не задействованные аэродромы, в том числе гражданские, передает ТАСС.
Лебедев отметил, что на некоторых аэродромах можно увидеть и услышать реактивные двигатели взлетающих самолетов. Однако пока в основном это небольшие одномоторные машины, которые, вероятно, используются для обучения пилотов, сказал он.
Напомним, до этого Лебедев отметил, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек.