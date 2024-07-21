Подпольщик сообщил о возросшей активности на украинских аэродромах

Tекст: Максим Попов

По его словам, в последнее время Украина начала использовать ранее не задействованные аэродромы, в том числе гражданские, передает ТАСС.

Лебедев отметил, что на некоторых аэродромах можно увидеть и услышать реактивные двигатели взлетающих самолетов. Однако пока в основном это небольшие одномоторные машины, которые, вероятно, используются для обучения пилотов, сказал он.

Напомним, до этого Лебедев отметил, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили пять тысяч человек.

