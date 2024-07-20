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БПЛА атаковали более десяти населенных пунктов Курской области в течение дня
Украинские войска неоднократно обстреливали территорию Курской области в течение дня. В результате атак пострадали двое человек, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По словам Смирнова, вблизи села Снагость Кореневского района украинские коптеры атаковали работавшие в поле комбайны. Был ранен механизатор. После сброса боеприпаса в селе Новоивановка Суджанского района ранение получил местный житель. Он был доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь, отметил Смирнов в Telegram-канале.
Кроме того, врио губернатора сообщил, что в течение дня ВСУ неоднократно обстреливали села Гордеевка, Сергеевка, Николаево-Дарьино, деревни Успеновка, Елизаветовка, хутор Красный Пахарь, а также пункт пропуска «Суджа».
Также сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались в Рыльском, Кореневском, Беловском, Суджанском и Глушковском районах. Смирнов добавил, что атаки украинских коптеров привели к возгораниям на полях в Глушковском и Кореневском районах, в течение дня там работали спасатели.
Напомним, в пятницу два жителя Курска получили ранения в результате падения обломков украинского беспилотника.