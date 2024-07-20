  • Новость часаПри обстреле ВСУ Шебекина ранены семь человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российскую авиацию закроют от западных ракет
    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВСУ похвастались атаками на спасателей в ДНР
    Швейцарский военный аналитик назвал причину пересмотра Западом итогов ВОВ
    Мэр Краснодара разрешил приковать себя наручниками к столбу
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Шестидневная рабочая неделя в Европе – уже реальность

    От былого благодушия паразитического капитализма Запада не осталось и следа. Первой пала зелёная энергетика. На очереди – любимая идея сокращенного рабочего времени. Что дальше?

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    3 комментария
    20 июля 2024, 17:26 • Новости дня

    Антонов указал на «зашкаливающую шпиономанию» в США

    Посол Антонов: Шпиономания в Америке зашкаливает

    Tекст: Вера Басилая

    В США зашкаливает шпиономания, американские власти преследуют российских граждан по всему миру, сажает их в тюрьму под надуманными предлогами, запугивают представителей российской диаспоры за продвижение своей культуры, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Посол России, комментируя реакцию США на приговор за шпионаж американскому журналисту Эвану Гершковичу, отметил, что это не первые попытки правящих кругов США «атаковать российское правосудие», а «подход Вашингтона в том, что считать правильным и законным, хорошо известен», передает РИА «Новости».

    По словам Антонова, что ФБР запугивают представителей российской диаспоры за продвижение своей культуры, обвиняя их в нарушении законодательства об иноагентах. Кроме того, в отношении «показной заботы о представителях прессы» Вашингтон и свободы слова проявляются сплошные двойные стандарты.

    Ранее Антонов указал на преобладание русофобской риторики во время саммита НАТО.

    18 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    МИД: Москва может развернуть ядерные ракеты в ответ на действия США в Германии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США по установке дальнобойных вооружений в Германии.

    «Я не исключаю никакие варианты», – передает ТАСС его слова.

    При этом Рябков подчеркнул, что Москва предпримет «компенсационные меры» в случае, если Германия пойдет на эскалацию напряженности.

    «Если представители правительства ФРГ считают оправданным начинать эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в Калининградской области, Москва будет реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтет наиболее приемлемым», – заверил он.

    Министр обороны Германии Борис Писториус тем временем назвал размещение ракет США в Германии ответом на «Искандеры» под Калининградом.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена.

    Коментарии (31)
    19 июля 2024, 05:58 • Новости дня
    Госдеп признал обеспокоенность будущим ответом России на ракеты США в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Возможный ответ Москвы на размещение американских дальнобойных ракет в Германии вызывает обеспокоенность, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

    Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».

    При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.

    Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.


    Коментарии (14)
    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

    Коментарии (12)
    19 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

    Суд признал виновным в шпионаже журналиста WSJ Гершковича и отправил его в колонию на 16 лет

    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам.

    Гершкович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Ранее Гершкович не признал вину. Его обвиняют в шпионаже в пользу США. Суд проходит в закрытом режиме.

    Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что начало суда по делу Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США.

    Коментарии (18)
    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

    Коментарии (8)
    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

    Коментарии (23)
    18 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Лавров призвал США «смириться с реальностью»

    Лавров предложил США перестать претендовать на право «решать все и вся везде»

    Лавров призвал США «смириться с реальностью»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    США «надо просто смириться с реальностью» и отказаться от амбиций решать «все и вся», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    На пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя Лавров заявил, что при новом многополярном миропорядке США должны «перестать претендовать на то, что будут решать все и вся везде», передает ТАСС.

    Он заявил, что «многополярный мир – это реальность, это не то, что кто-то придумал». Лавров отметил, что роль стран БРИКС в мировом ВВП растет – «сейчас даже пятерка основателей БРИКС уже пару лет назад по объему валового национального продукта, по паритету покупательной способности опередила страны Группы семи». С расширением БРИКС «соотношение будет увеличиваться», сказал он.

    Напомним, Лавров заявил, что страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить. К саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем, на саммите планируется обсудить реформы МВФ и ВТО.

    Коментарии (18)
    18 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама заявил, что Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры

    Обама: Байдену нужно подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама высказал мнение, что действующему президенту Джо Байдену следует задуматься о том, насколько его кандидатура будет конкурентоспособна на предстоящих выборах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

    По данным издания, в последнее время Обама говорил своему окружению, что Байден отдаляется от победы, и он считает необходимым, чтобы президент серьезно оценил перспективы своей кампании, передает РИА «Новости».

    Несмотря на то, что Обама выступал в поддержку Байдена после его неудачи на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, он выражает беспокойство из-за продолжающегося снижения рейтингов Байдена.

    Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

    Ранее Байден заявил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Также собеседники издания Axios сообщали, что Байдена могут убедить выйти из президентской гонки в ближайшие дни.

    Коментарии (14)
    18 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    В Минобороны Армении появился представитель армии США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Заместитель госсекретаря США Узра Зея армянской газете Hetq подтвердила информацию о том, что в Минобороны Армении будет работать представитель американской армии.

    «Это долгожданное событие, которое знаменует собой новую фазу стратегического партнерства между Штатами и Арменией», – цитирует ее Арменпресс.

    По словам Зея, эта мера направлена на углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между двумя странами.

    При этом замгоссекретаря США отметила, что подробности работы разглашаться не будут.

    Ранее в Армении начались совместные с США учения Eagle Partner 2024.

    Коментарии (22)
    17 июля 2024, 20:05 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе

    Дробницкий: Трампу придется зачистить Госдеп от демократов при назначении Гренелла

    Эксперт оценил перспективы Гренелла стать госсекретарем США при Трампе
    @ VALDRIN XHEMAJ/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кандидатура Ричарда Гренелла выглядит подходящей для поста госсекретаря. Однако ему не удастся довести до ума инициативы республиканцев без предварительной зачистки Госдепа от засилия демократов. Это и станет главной задачей Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа.

    «Ричард Гренелл выглядит крайне амбициозным политиком. Он достаточно молод, однако уже успел неплохо зарекомендовать себя на посту посла США в Германии. Кроме того, он симпатизирует Трампу и разделяет многие его политические идеи. Поэтому его возможное назначение на пост государственного секретаря выглядит ожидаемым», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Однако в случае победы на грядущих выборах личность главного дипломата Штатов не будет сильно заботить Республиканскую партию. Дело в том, что конкуренты демократов столкнутся с гораздо более значимой проблемой: необходимостью зачистки округа Колумбия от сил, не желающих идти в фарватере политики Трампа», – подчеркивает эксперт.

    «Напомню, что данный вопрос имел принципиальное значение для экс-главы США во время его президентского срока. Тогда многие из его внешнеполитических инициатив проваливались из-за сопротивления оппонентов, влияние которых сохранялось на необычайно высоком уровне. Его госсекретари не могли особо изменить ситуацию», – уточняет собеседник.

    «Положение дел с тех пор не особо изменилось. Неважно, насколько сильным окажется Гренелл. Одолеть коллективное сопротивление оппонентов из Демократической партии в одиночку ему не удастся. Поэтому главной задачей Трампа в случае его избрания станет создание условий для комфортной работы его дипломатов», – указывает он.

    «Однако Гренелл успел поделиться интересной идеей о создании автономных зон на Украине. Непонятным остается, разделяет ли его инициативу Дональд Трамп. Скорее всего, речь идет о формировании городов-государств на территории страны с целью недопущения их освобождения Россией или оказания Москвой на них влияния в будущем», – добавляет он.

    «Проект, возможно, будет подразумевать суверенное или автономное существование стратегически важных регионов или центров, таких как Одесса. На самом деле, сторонников такого подхода в США немало. Большая часть приверженцев школы реализма в международных отношениях согласны с прагматичностью данной идеи», – заключает Дробницкий.

    Ранее стало известно, что Ричард Гренелл рассматривается на пост госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Bloomberg. До этого он являлся послом США в Германии. При этом кандидат на пост главного дипломата страны выступил с рядом предложений по урегулированию конфликта на Украине.

    В частности, он не исключил возможности создания на территории страны автономных регионов. Однако он отказался уточнить детали указываемой инициативы. Кроме того, по его мнению, несмотря на многочисленные призывы Зеленского, Украину не стоит в ближайшее время принимать в НАТО.

    Между тем фигура Ричарда Гренелла неоднократно обсуждалась в американских СМИ еще во времена президентства Трампа. Так, во время его назначения на пост директора национальной разведки в медиа началась колоссальная кампания, выступавшая с критикой его кандидатуры. Тем не менее его публичная защита в основном основывалась на факте гомосексуальности политика. Например, издание Brookings назвало приход открытого гея на столь высокий пост «историческим событием».

    Кроме того, именно он выступал инициатором вывода около 9700 американских военнослужащих из Германии. «Мы устали слишком много платить за оборону других стран», – цитировало его Politico. При этом он активно ссылался на то, что данный шаг долгое время планировался внутри администрации Трампа.

    Гренелл также зарекомендовал себя в качестве ярого противника реализации проекта «Северный поток – 2». В частности, он заявлял о том, что компании, работающие над трубопроводом, всегда будут находиться в зоне риска попадания под санкции, напоминает портал Clean Energy Wire.

    Коментарии (4)
    18 июля 2024, 01:15 • Новости дня
    Россиянин Марченко приговорен к трем годам тюрьмы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в США приговорил россиянина Максима Марченко к трем годам тюрьмы по делу о контрабанде микроэлектроники двойного назначения, сообщили в окружном суде Южного округа Нью-Йорка.

    Представитель суда сообщил, что Марченко назначено наказание в виде «36 месяцев тюрьмы и трех лет под надзором», передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко арестовали в США осенью 2023 года. В 2024 году россиянин признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде OLED-микродисплеев, которые могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

    Коментарии (0)
    19 июля 2024, 19:09 • Новости дня
    Блинкен признал, что санкции не помешали России развивать ОПК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона смогла обеспечить работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), западные санкции ей не помешали, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Россия нашла «обходные пути» через развитие отношений с КНДР, Ираном и Китаем для поддержки своего ОПК, сказал Блинкен, передает ТАСС.

    Он добавил, что это позволило ей продолжать проведение специальной военной операции.

    Коментарии (4)
    17 июля 2024, 22:26 • Новости дня
    Лавров подчеркнул невозможность остановить процесс дедолларизации

    Tекст: Антон Антонов

    Страны стремятся обезопасить себя, процесс дедолларизации не остановить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    По итогам участия в заседаниях СБ в качестве председателя Лавров напомнил: «Недавно Саудовская Аравия, протекли сведения, что в условиях, когда Соединенные Штаты и весь коллективный Запад хотят своровать российские деньги, они думают о том, как бы поменьше зависеть от доллара». Министр подчеркнул, что «процесс дедолларизации идет, его не остановить», передает ТАСС.

    Он отметил, что к саммиту в Казани министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС представят рекомендации по созданию альтернативных платежных систем. Лавров указал, что на «прошлогоднем саммите БРИКС» Бразилия «активно продвигала идею создания альтернативных платежных платформ».

    Кроме того, на саммите в Казани планируется обсудить реформы МВФ и ВТО. Лавров отметил, что США контролируют «пакет голосов, который им принадлежит, где-то там около 15». В соответствии с правилам и МВФ это дает им возможность «блокировать решение». Он указал, что БРИКС выступает за необходимость «перераспределения этих квот», это станет «одним из главных экономических, финансовых вопросов на саммите БРИКС».

    Также Лавров указал, что США заблокировали работу Органа ВТО по разрешению споров, когда экономика Китая стала обгонять американскую. В результате жалобы Китая на протекционистские меры США не рассматриваются.

    По словам министра, данные темы окажутся и среди основных вопросов саммита G20.

    Напомним, председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

    Коментарии (0)
    19 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    Байден решил добиваться освобождения осужденного в России Гершковича

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден заявил, что намерен добиться освобождения своего соотечественника и журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого ранее в пятницу осудили за шпионаж в России.

    «Мы упорно добиваемся освобождения Эвана и продолжим это делать», – сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

    Он добавил, что возвращение Гершковича – первоочередной приоритет для действующего руководства страны, и отметил, что вместе с супругой молится за его семью.

    В пятницу журналист Гершкович был признан виновным в шпионаже и приговорен к 16 годам заключения. Генпрокуратура России пояснила, что американец по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о работе Уралвагонзавода, это имеет документальные подтверждения.

    Коментарии (2)
    19 июля 2024, 08:55 • Новости дня
    Россия сократила ежемесячные вложения в американские гособлигации

    Минфин США: Вложения России в американские гособлигации в мае снизились до 45 млн долларов

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в мае сократила вложения в американские гособлигации до 45 млн долларов с уровня апреля в 46 млн долларов, следует из данных министерства финансов США.

    По данным статистики американского Минфина, российский портфель гособлигаций США состоит из 42 млн долларов в долгосрочных бумагах и 3 млн долларов  в краткосрочных, передает РИА «Новости».

    Крупнейшим держателем долга США остается Япония, которая снизила свои вложения в облигации до 1,128 трлн долларов с 1,15 трлн в апреле. На втором месте – Китай с 768,3 млрд долларов (770,7 млрд в апреле). На третьем – Великобритания, которая увеличила объем облигаций на балансе до 723,4 млрд долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США должны мировой экономике 54,3 трлн долларов.

    Коментарии (6)
    Главное
    Сальдо назвал Днепр «границей между жизнью и смертью» для ВСУ
    В офисе Зеленского заявили о возможном визите Трампа
    В Пентагоне поддержали желание Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа
    Китайские аналитики NetEase: Путин поставил в неудобное положение игроков в Европе
    Блогера Била арестовали за езду на самокате в форме сотрудника ГИБДД
    ВСУ отозвали авиацию с Купянского участка фронта
    В Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией

    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

    Перейти в раздел

    Из Европы хотят сделать военную крепость

    Европа продолжает идти по пути милитаризации. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила трансформировать ЕС в оборонный союз, а также создать общие системы ПВО и кибербезопасности. Но удастся ли Брюсселю реализовать столь амбициозные планы и с какими проблемами столкнется фон дер Ляйен при формировании оборонного союза? Подробности

    Перейти в раздел

    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти

    Во Львове в результате покушения погибла поистине знаковая для современной украинской русофобии фигура: бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Только на первый взгляд ее политические убеждения и высказывания выглядели карикатурой. Ведь в итоге они и стали, скорее всего, причиной ее собственной гибели. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............