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В Госдуме указали на неподготовленность Парижа к Олимпиаде
Предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Париже выглядят странными и вызывают удивление, до сих пор ничего не сделано для обеспечения безопасности атлетов, отметил председатель комитета по спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
«Обещали очистить реку Сену – не очистили, а уровень загрязнения воздуха достиг критических значений. Страна сталкивается с внутренними конфликтами, забастовками и столкновениями. Франция не может справиться с внутренними проблемами, но при этом проводит Олимпийские игры. Это, безусловно, накладывает определенный отпечаток», – передает РИА «Новости» его слова.
В среду мэр Парижа Анн Идальго приняла участие в заплыве в реке Сена, чтобы продемонстрировать безопасность проведения соревнований в водах реки. В данном мероприятии также участвовали глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге и префект региона Марк Гийом.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. На Игры допущены лишь 15 россиян, представляющих пять спортивных дисциплин.