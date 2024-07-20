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Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве на насосной станции в Волгограде
СК: Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти человек
Поисковые работы на месте взрыва на насосной станции в Волгограде завершены, обнаружено тело пятого погибшего, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.
В ведомстве уточнили, что под завалами канализационно-насосной станции спасатели обнаружили тело пятого погибшего при взрыве газа, передает ТАСС.
Ранее подозреваемый по делу о взрыве на насосной станции в Волгограде главный инженер ООО «Концессии водоснабжения» был отправлен под домашний арест.
Напомним, на насосной станции в Волгограде в результате взрыва газа произошло обрушение конструкций. На месте ЧП находились восемь человек, трое получили травмы, сообщалось о четырех погибших. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.