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    Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    10 комментариев
    13 июля 2024, 18:35 • Новости дня

    СК: Число погибших людей при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырех

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество жертв взрыва на насосной станции в Волгограде 6 июля возросло до четырех человек, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

    Найдено тело еще одного рабочего, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В четверг было найдено тело третьего по счету погибшего.

    В прошлую субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. На месте ЧП находились восемь человек, трое получили травмы.

    Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

    13 июля 2024, 04:12 • Новости дня
    Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине
    Чехия призвала Запад убедить Россию в отсутствии успехов на Украине
    @ Robert Michael/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Западные страны должны убедить Россию в бесперспективности попыток достичь значительных военных успехов на Украине. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, подчеркнув, что в ближайшее время не стоит ожидать прорыва на линии фронта.

    По словам Павела, Запад должен донести до России, что она не сможет достичь значительного успеха на поле боя и будет вынуждена сесть за стол переговоров. Это может подтолкнуть Москву к началу мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент Чехии считает необходимым оказывать политическое и дипломатическое давление на Россию и убеждать как можно больше стран в том, что конфликт в Украине должен быть решен в соответствии с международным правом. Павел отметил, что если Украина сможет устоять перед давлением России, то определенного прогресса можно ожидать уже в конце этого года или в начале следующего.

    Напомним, по словам Павела, в июле и августе Украина получит по 50 тыс. боеприпасов в рамках «чешской инициативы». А с сентября по конец года ежемесячные поставки составят от 80 до 100 тыс. боеприпасов.


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    12 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    Названа возможная причина отказа двигателей у разбившегося Superjet в Подмосковье

    Названа возможная причина отказа двигателей у потерпевшего крушение Superjet в Подмосковье

    Названа возможная причина отказа двигателей у разбившегося Superjet в Подмосковье
    @ Андрей Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попадание птиц в двигатели могло стать причиной их остановки и крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье, сообщил источник в авиационных службах.

    По его словам, на небольшой высоте и при небольшой скорости попадание птиц в двигатели самолета может привести к быстрому развитию катастрофической ситуации, передает ТАСС.

    Он привел в пример случай, известный как «чудо на Гудзоне», который произошел 15 января 2009 года в США. Тогда на высоте более 900 метров (примерно на такой же высоте произошла нештатная ситуация с Superjet) в оба двигателя взлетавшего Airbus A320 попали птицы. Тогда пилотам удалось посадить самолет на воду реки Гудзон. Все находившиеся на борту люди – 155 пассажиров и пять членов экипажа – выжили.

    Ранее сообщалось, что в качестве основной версии авиакатастрофы в Подмосковье, где потерпел крушение самолет Superjet 100, рассматривается одновременный отказ сразу двух двигателей.

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    13 июля 2024, 10:38 • Новости дня
    Греция отвергла причастность к удару ATACMS по Севастополю
    Греция отвергла причастность к удару ATACMS по Севастополю
    @ Sgt. 1st Class Andrew Dickson/dvidshub.net

    Tекст: Валерия Городецкая

    Греция не имеет отношения к украинским ударам по Севастополю дальнобойными ракетами ATACMS в июне, заявил заместитель министра национальной обороны страны Яннис Кефалояннис.

    В понедельник Кефалояннис отвечал на вопросы депутатов парламента, лидер фракции «Ники» Димитриос Нациос напомнил, что 23 июня Севастополь подвергся атаке ракетами ATACMS, обратили внимание местные СМИ, передает «Коммерсант».

    Со ссылкой на «американский источник» депутат заявил, что эту атаку поддерживали разведывательные беспилотники США, базирующиеся в Ларисе. В частности, по словам Нациоса, Global Hawk участвовал в координации атаки и предоставлении информации о цели.

    «За пределами территории Греции, в миссиях, выполняемых самолетами США, независимо от того, пилотируемые они или беспилотные, только США имеют полный оперативный и административный контроль и фактически нет каких-либо обязательств информировать греческую сторону, и это основано на международном праве», – ответил Кефалояннис.

    Ранее ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS.

    Напомним, удар кассетной ракеты ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе унес жизни четверых мирных жителей и ранил более 150 человек, среди них – десятки детей. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД стал свидетелем подвига жителей, пришедших на помощь пострадавшим, невзирая на опасность новых атак.

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    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

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    13 июля 2024, 15:05 • Новости дня
    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на роскошной свадьбе в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пользователи соцсетей возмутились свадьбой украинки Ангелины Терской в Италии, на которой выступил юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России). Артист спел на торжестве несколько песен.

    «Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался», – пишут комментаторы.

    Юморист выступил на свадьбе с песнями на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной», пишет издание «Страна.ua».

    Отмечается, что молодожены родом из Киева, торжества состоялись 10 июля на вилле Бальбиано, которую им сдавали в аренду якобы российские бизнесмены за 19 тыс. евро в сутки. Саму свадьбу украинские СМИ оценили в 1 млн евро.

    Ряд украинцев отметили, что свадьба должна была быть поскромнее, поскольку в такие времена было бы уместно «показать, что ты стоишь вряд со своими людьми».

    Сама Терская в ответ на возмущение указала, что не живет на территории Украины, но «донатит», «ненавидит Россию». Также она заявила, что семья рассчитывает вернуться на Украину.

    Ранее Галкин пытался снять с себя статус иностранного агента в России, но ему отказали в суде.

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    12 июля 2024, 19:24 • Новости дня
    Axios: Окружение Клинтона и Обамы готовит заговор против Байдена
    Axios: Окружение Клинтона и Обамы готовит заговор против Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Неофициальный комитет демократов строит заговор против президента США Джо Байдена, чтобы заставить его выйти из предвыборной гонки, сообщили СМИ.

    Как пишет Axios, очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций бывших президентов США Барака Обамы и Билла Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить Байдена быстро снять свою кандидатуру. Отмечается, что неофициально они – «комитет по неизбранию президента, их миссия – вытеснить Байдена из президентской гонки, и чем быстрее, тем лучше», передает РИА «Новости».

    Уточняется, что число демократов, нежелающих, чтобы американский президент участвовал в выборах, ежедневно увеличивается, а некоторые спонсоры Демократической партии говорят о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден.

    По данным портала, они оплачивают опросы, продавливают бывших президентов, неофициально связываются с лидерами демократов, организуют спонсоров и ведут публичную борьбу с Байденом. «Демократы, настроенные против Байдена, обмениваются текстами, электронными письмами и опросами... Многие из них обсуждают с законодателями, чтобы те давили на своих лидеров, чтобы вынудить Байдена и его ближайший круг (покинуть предвыборную гонку)», – говорится в сообщении.

    Ранее американский актер Джордж Клуни сообщил, что президент США Джо Байден одержал множество побед, но в борьбе со временем он победить не может, ему следует выйти из предвыборной гонки.

    Напомним, группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей направила письмо президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов.

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    12 июля 2024, 19:56 • Новости дня
    Белоусов и глава Пентагона Остин провели второй разговор за месяц
    Белоусов и глава Пентагона Остин провели второй разговор за месяц
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин в пятницу утром провели второй за месяц телефонный разговор, сообщило военное ведомство США.

    Как указали в пресс-службе Пентагона, во время разговора министр Остин отметил важность сохранения открытыми каналов коммуникации в условиях продолжающегося конфликта России и Украины, передает РИА «Новости».

    Напомним, предыдущий телефонный разговор глав оборонных ведомств состоялся 25 июня по инициативе американской стороны. Белоусов и Остин обсудили ситуацию на Украине. Министр обороны России указал коллеге на опасность дальнейшей эскалации в связи с поставками вооружений США Киеву.

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    13 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые комплексы ПВО Patriot и ЗРК SAMP/T, которые страны НАТО пообещали предоставить Киеву, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, считают немецкий военный обозреватель Юлиан Репке и австрийский политолог Густав Грессель, пишет Bild.

    Западные комплексы не смогут работать в Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть, они не смогут действовать слишком близко к линии фронта, поскольку там развита российская разведка дронами и высок риск обнаружения и уничтожения техники, поясняют аналитики, пишет Bild.

    Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают Киев, еще по одному – Львов и Одессу, сообщают эксперты. По их мнению, новые Patriot и SAMP/T могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.

    Отмечается также, что Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом из-за разного программного обеспечения и в случае выхода из строя одной системы другая не сможет ее заменить или защитить.

    Ранее США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины.

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    12 июля 2024, 19:40 • Новости дня
    В ВС России начали поставлять карабины для борьбы с дронами

    Минобороны направило в войска автоматические карабины для борьбы с дронами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство обороны России начало поставки в войска автоматических и полуавтоматических карабинов, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил заместитель главы ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

    Как указал Евкуров, в группировки, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, уже поставлено 700 единиц вооружения, их число будет увеличиваться. По его словам, карабины закупаются централизованно и поставляются в войска в больших количествах, передает «Интерфакс».

    Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с учетом сложной ситуации в мире Россия будет совершенствовать вооруженные силы, опираясь на передовые технологии и опыт, полученный в ходе СВО.

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    12 июля 2024, 19:48 • Новости дня
    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена

    NYT: Спонсоры демократов заморозили финансирование партии до выхода Байдена из президентской гонки

    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа спонсоров Демократической партии США решили не переводить 90 млн долларов пожертвований, пока партия не заменит кандидатуру американского лидера Джо Байдена на президентских выборах, пишет газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, спонсоры приостановили финансирование до тех пор, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом на пост президента США от демократов, передает ТАСС.

    Это является одним из «примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах», подчеркивает издание.

    Отмечается, что эта ситуация усугубляет положение со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, так как многие крупные спонсоры не уверены в его способности победить на выборах президента США в ноябре.

    Ранее Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена.

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    13 июля 2024, 09:23 • Новости дня
    Австралия потребовала от России не защищать обвиненных в шпионаже россиян
    Австралия потребовала от России не защищать обвиненных в шпионаже россиян
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    России необходимо отступить от защиты проживающих в Австралии и обвиняемых в шпионаже россиян, заявил премьер австралийского государства Энтони Альбанезе.

    По его словам, у государства «нет доверия к России» из-за того, что страна якобы «по всему миру занимается шпионажем», передает РИА «Новости».

    «Россия может получить сигнал: отступите», – заявил Альбанезе, призвав относиться к России с презрением.

    Накануне в Австралии задержали двух граждан российского происхождения по подозрению в подготовке к сбору сведений об армии для передачи России.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как волна русофобской шпиономании дошла до Австралии.

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    13 июля 2024, 13:24 • Новости дня
    Экс-главком НАТО рассказал о шутках про атаки России через Арктику

    Экс-главком НАТО: Шутки про Россию в Арктике утратили актуальность

    Экс-главком НАТО рассказал о шутках про атаки России через Арктику
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис рассказал для Bloomberg, что в альянсе десять лет назад не воспринимали всерьез предупреждения об активности России в Арктике.

    В статье отмечается, что «высокопоставленные канадцы» скептически относились к таким предупреждениям, ссылаясь на принцип «крайний север» и «низкую напряженность», подразумевающий сотрудничество всех восьми арктических держав (США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия), передает РБК.

    «Кто-то пошутил, что если бы русские напали на Канаду через Арктику, «мы бы в конечном итоге начали поисково-спасательные работы. Возможности России в Арктике больше не шутка», – заметил Ставридис.

    Также экс-главком НАТО призвал страны альянса серьезно отнестись к угрозе со стороны России в Арктике и усилить свою оборону в регионе.

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    12 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    «Новые люди» предложили решить технические проблемы YouTube в России

    «Новые люди» предложили Минцифры создать группу по спасению YouTube в России

    «Новые люди» предложили решить технические проблемы YouTube в России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Новые люди» направила в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложение о создании рабочей группы по спасению видеохостинга YouTube в России.

    Рабочая группа займется решением технических проблем в работе оборудования компании Google для обеспечения стабильной работы YouTube, передает РИА «Новости».

    В обращении партии отмечается, что остановка серверов Google Global Chace в России приведет к ряду негативных последствий, таким как ограничение доступа к большому количеству информации, существенный рост нагрузки на сети российских операторов, приостановка работы всех сервисов Google и замедление работы всего Рунета.

    Ранее «Ростелеком» предупредил о неустранимых перебоях с YouTube по всей России.

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    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

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    13 июля 2024, 11:17 • Новости дня
    Опубликован оперативный план Германии на случай войны с Россией

    В Германии раскрыли оперативный план войны на случай войны с Россией

    Опубликован оперативный план Германии на случай войны с Россией
    @ Sgt. Randis Monroe/Us Navy/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бундесвер подготовил «Оперативный план Германия» OPLAN DEU на случай обострения ситуации на восточном фланге НАТО, пишут издания Bild и Spiegel.

    Согласно плану, в течение 3-6 месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии на восток будет переброшено 800 тыс. солдат и 200 тыс. единиц техники, передает РБК.

    Отмечается, что ключевую роль в логистике сыграет автомагистраль А2 (от города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия до кольцевой автодороги Берлина), однако мост Хоэнварте через Эльбу может стать уязвимым местом.

    Как заявил генерал-инспектор бундесвера Карстен Бройер, главной задачей Германии станет обеспечение топливом, продовольствием и медикаментами группировки НАТО. Для этого будут задействованы автомобильные и железные дороги, портовая инфраструктура, которые станут недоступны для гражданского транспорта.

    Ранее Пентагон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, включая ракеты Tomahawk.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
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      Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

      6 комментариев
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      23 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      10 комментариев
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      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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