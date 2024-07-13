Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».6 комментариев
СК: Число погибших людей при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырех
Количество жертв взрыва на насосной станции в Волгограде 6 июля возросло до четырех человек, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.
Найдено тело еще одного рабочего, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
В четверг было найдено тело третьего по счету погибшего.
В прошлую субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. На месте ЧП находились восемь человек, трое получили травмы.
Уголовное дело расследуется по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».