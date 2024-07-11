Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.2 комментария
Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде выросло до трех человек
Число погибших при взрыве газа на насосной станции в Волгограде 6 июля выросло до трех, сообщает компания «Концессии водоснабжения».
«Спасателям удалось обнаружить и поднять тело работника станции», – передает ТАСС сообщение компании.
Таким образом, в результате ЧП погибли три человека.
Напомним, в субботу в Красноармейском районе Волгограда произошел взрыв газа на канализационно-насосной станции. На месте ЧП находились восемь человек, трое получили травмы.