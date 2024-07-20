  • Новость часаГладков сообщил о шести пострадавших в результате ударов в Белгородской области
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    Как Россия спаслась от глобального цифрового сбоя
    Националистка Ирина Фарион застрелена во Львове
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Польша решила ускорить поставки F-16 на Украину
    Посольство США в Москве «раскрасили» проектором в российские цвета
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    США признали прочные связи между Индией и Россией
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У глобального сбоя Windows есть политическое измерение

    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    4 комментария
    20 июля 2024, 08:15 • Новости дня

    В Сумской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

    Tекст: Александра Юдина

    В результате обстрела в Сумской области на севере Украины поврежден объект энергетической инфраструктуры, пишет издание «Общественное».

    По информации издания, атака произошла в городе Конотоп. В результате обстрела пострадавших нет, однако объект получил повреждения, передает ТАСС.

    Ранее расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

    19 июля 2024, 20:14 • Новости дня
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Ирину Фарион ранили во Львове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия на Украине, сообщает местная пресса в пятницу вечером.

    В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.

    Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».

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    19 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина не в состоянии военными методами вернуть все потерянные территории, заявил Би-би-си президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».

    Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

    Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.

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    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

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    19 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    В Харькове прогремела серия взрывов
    В Харькове прогремела серия взрывов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов раздалась в Харькове, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Как сообщает издание, взрывы могли произойти в пригороде, передает ТАСС.

    Сейчас в Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы.

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    19 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польша приняла решение, которое позволит ускорить поставки истребителей F-16 на Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он сообщил, что провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Британии, где обсуждался вопрос укрепления обороноспособности Украины, передает ТАСС.

    «Сегодня мы получили положительное решение от польского правительства, которое позволит Украине быстрее получить истребители F-16», – написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Зеленский не уточнил детали, но известно, что в состав польских ВВС входят 48 истребителей F-16.

    Ранее президент Украины пожаловался, что стране до сих пор не поставили истребители F-16.

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    19 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море

    Военный эксперт Дандыкин: Публикации о русских подлодках в Ирландском море говорят о росте паранойи на Западе

    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сообщения об обнаружении российских субмарин в Ирландском море указывают на рост паранойи Запада. Раньше ситуацию вокруг подлодок Москвы нагнетала Швеция, теперь к ней присоединилась Британия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило».

    «Подлодки класса «Кило», о которых сообщает западная пресса, представляют собой российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Данные модели способны переносить как торпеды, так и ракеты «Калибр». В свое время за исключительную бесшумность передвижения их прозвали «черными дырами», – пояснил Василий Дандыкин, капитан I ранга, военный эксперт.

    «Паранойя вокруг российских подлодок на Западе постепенно нарастает. Раньше панику раздувала Швеция, которой эти машины мерещились практически ежегодно. Еще в советское время из-за навигационной ошибки наша субмарина заблудилась и села на мель у берегов королевства. С тех пор обнаружение российских кораблей стало навязчивой идеей шведской армии», – отмечает он.

    «Видимо, переживания Стокгольма постепенно передались и Лондону. Однако их опасения чаще всего беспочвенны. Вероятно, если наша лодка и шла, то где-то в нейтральных водах Ирландского моря, а это не противоречит международным нормам», – добавляет собеседник.

    «Текущая история, скорее всего, объясняется простым нагнетанием обстановки со стороны Запада, что полностью укладывается в русофобскую линию политики США и ЕС. Их задача – сформировать из Москвы образ опасного противника. При этом сами американцы часто направляют свои подлодки в нейтральные воды Арктики и Средиземного моря. Другими словами, сталкиваемся с очередным проявлением двойных стандартов», – заключил Дандыкин.

    Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило». Так, по мнению издания National Interest, Москва при помощи подлодок якобы хочет продемонстрировать свою силу. Отмечается, что машины представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона.

    До этого газета Bloomberg писала о том, что первые российские субмарины были замечены в Ирландском море около 18 месяцев назад в районе гавани Корк. При этом недавнее появление подлодок называется беспрецедентным по своему масштабу. Однако, по сообщению издания, американские чиновники знали о перемещении машин.

    Британия не единственная страна, сообщавшая об обнаружении российских субмарин. Еще в 2014 году Швеция заявляла о наличии в водах страны неопознанной подводной лодки. Уже тогда Стокгольм утверждал, что судно может принадлежать Москве. Тем не менее, в 2015 начальник оперативных вооруженных сил королевства Андерс Гренстад рассказал, что в реальности искомый объект оказался техническим кораблем.

    Однако позже, в 2019 году, шведские СМИ писали о том, что перехваченный шведскими ВМС сигнал все же принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую. Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, рассказывал РИА «Новости», что одержимость Стокгольма российскими подлодками берет свое начало в 80-х годах, когда советская субмарина по ошибке оказалась в территориальных водах королевства.

    В интервью изданию «Коммерсант» Маттиас Йоранссон, автор книги «Идет медведь» сообщал, что в 2014 от жителей Швеции поступило в общей сумме около 300 сигналов об обнаружении российской субмарины. В период же с 1980 по 1995 было зарегистрировано 6437 наблюдений подлодок, якобы принадлежавших Москве.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    19 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    ВСУ потеряли до 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции за неделю, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили до 1370 военнослужащих, «Запад» – до 3920, «Юг» – до 3930, группировок «Центр» – до 2215, «Восток» – до 925, «Днепр» – до 715.

    Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 277 вертолетов, 630 самолетов, 27 841 БПЛА, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 552 зенитных ракетных комплекса, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли 4–5 тыс. человек.

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    20 июля 2024, 04:37 • Новости дня
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион могло быть инициировано российскими властями, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, на месте происшествия была найдена. При этом других  подробностей он не привел, передает РБК.

    Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза, а также анализируются видео с камер наблюдения.

    Следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Первая версия – убийство было совершено из личной неприязни, вторая – поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Полиция также допускает, что убийство может носить заказной характер, сказал Клименко.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.


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    19 июля 2024, 23:32 • Новости дня
    Врачи назвали критическим состояние бывшего депутата Рады Фарион
    Врачи назвали критическим состояние бывшего депутата Рады Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Состояние экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, получившей огнестрельное ранение в голову, критическое, она в глубокой коме, сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец.

    «К нам поступила пациентка Ирина Фарион в критическом состоянии с признаками открытого проникающего огнестрельного ранения. Состояние критическое, глубокая мозговая кома, искусственная вентиляция легких», – приводит РИА «Новости» слова Матолинец.

    По ее словам, пациентке провели операцию по первичной хирургической обработке головы, сейчас она находится в операционной на искусственной вентиляции легких, врачи борются за ее жизнь.

    Напомним, бывшего депутата Рады Ирину Фарион, скандально известную своими русофобскими высказываниями, ранили из огнестрельного оружия на Украине.


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    19 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У российской стороны вряд ли есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, обеспечивающими транзит, решение о прекращении подачи нефти в Словакию и Венгрию, скорее всего, принималось не на техническом, а на политическом уровне, сказал Песков, передает ТАСС.

    На этом уровне у России и Украины отсутствует диалог, это кризисная ситуация, но она никак не зависит от Москвы, заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

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    19 июля 2024, 10:27 • Новости дня
    Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, на Украине должны признать потери боевиков ВСУ, врать дальше обществу становится режиму Зеленского все тяжелее, передает РИА «Новости».

    «Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу «перемогу», получить славу и плацдарм на левом берегу», – подчеркнул Рогов.

    В заключение он добавил, что в итоге отправил подневольных людей на верную смерть.

    Напомним, западные СМИ заявили, что солдаты и офицеры ВСУ действия по удержанию Крынок считали ненужными, жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции.

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    19 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    ВС России освободили Юрьевку в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения Центральной группировки российских войск в результате активных действий освободили населенный пункт Юрьевка Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Юрьевка в ДНР.

    Там добавили, что на этом направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны, отражены 38 контратак подразделений противника.

    В Минобороны сообщили, что за неделю потери ВСУ составили до 2215 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Bradley производства США, бронемашина MaxxPro и два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

    Напомним, 14 июля российские войска освободили Урожайное в ДНР.

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    19 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Скончался раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице от серьезных ранений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что ВСУ сбросили 11 июля взрывное устройство на площадку, где сидели пять подростков. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика неделю, но он потерял четыре литра крови и получил серьезные ранения: осколки повредили жизненно важные магистральные сосуды.

    У мальчика дважды останавливалось сердце – и медики дважды возвращали его к жизни, отправить в Москву его было нельзя из-за тяжести состояния. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти мальчика не получилось, следует из сообщения губернатора в его Telegram-канале.

    «Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», – сообщил Гладков.

    Напомним, в результате обстрелов Белгородской области на детской площадке в Шебекино со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения.

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    19 июля 2024, 11:11 • Новости дня
    Пленный украинец рассказал о симпатиях к России в ВСУ

    Пленный: Большинство солдат ВСУ настроены ближе к России, но боятся преследования

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть военнослужащих ВСУ испытывают симпатию к России, но боятся в этом признаться из-за возможного преследования по закону, сообщил пленный боец ВСУ Андрей Бугаев.

    По его словам, большинство из военных ВСУ настроены к России ближе, но никто не скажет об этом, поскольку боятся, что их будут преследовать, передает ТАСС. Бугаев добавил, что в плен он попал 5 июля, сначала по ним работали миномет, затем артиллерия, после чего начались сбросы с FPV-дронов.

    «Потом, когда мы вылезли из блиндажа, оказалось, что нас окружили российские войска и сказали сдаваться. Мы приняли коллективное решение, что лучше будет сдаться в плен», – рассказал военнослужащий.

    Ранее боевики ВСУ расстреляли в Работино пытавшихся сдаться сослуживцев.

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    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

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      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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